Аэропорт сменил режим работы из-за непогоды в Сочи

Сочинский аэропорт перешел на режим работы по фактической погоде. В ближайшие несколько суток в городе сохранятся неблагоприятные метеоусловия.

Аэропорт Сочи в ближайшие дни будет работать по фактической погоде. Об этом рассказали в самой воздушной гавани.

При этом там отметили, что продолжат обслуживать пассажиров.

"На территории г. Сочи и ФТ Сириус 24 и 25 февраля сохранятся неблагоприятные метеоусловия. Аэропорт и авиакомпании прилагают все усилия, чтобы пассажиры вылетали вовремя, но главный приоритет – безопасность полетов"

– пресс-служба аэропорта

В воздушной гавани также отметили, что несколько рейсов было задержано сегодня по меньшей мере на 2 часа из-за позднего прибытия в аэропорт самолетов.