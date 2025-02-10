Вестник Кавказа

Жители Дона получат аналог московской карты "90 минут"

Жители Дона получат аналог московской карты "90 минут"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Дону хотят ввести единый пересадочный талон с автобуса на электричку, который позволит жителям региона сразу пользоваться двумя вилами транспорта по одному билету – как в Москве по билету "90 минут".

Уже в наступившем 2025 жители Ростовской области при поездках сразу на двух видах городского транспорта смогут воспользоваться единым пересадочным талоном сразу на два вида транспорта, который учитывает бесплатную пересадку с автобуса на электричку в течение часа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Транспортное сообщение будет действовать по примеру московской карты "90 минут" – если маршрут пассажира вписывается в указанный временной интервал, он пересядет с автобуса на электричку бесплатно, передает "АиФ-Ростов".

В ближайшей перспективе пригородные поезда на Дону станут частью единой транспортной системы Ростовской области, так как ежемесячно ими пользуются 21 тыс человек, добавил Слюсарь.

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