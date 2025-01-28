Вестник Кавказа

Прямые рейсы запустят из Минвод в Чебоксары

Салон самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
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Жители Минвод смогут отправиться в Чебоксары прямым рейсом. Маршрут будет частично профинансирован краевыми властями. 

До конца года планируется запустить прямые рейсы между  Минеральными Водами и Чебоксарами. 

Сообщается, что инициатива будет осуществлена в рамках ставропольской программы по поддержке транспортной отрасли, на которую из бюджета дополнительно выделят около 260 млн рублей. 

Сообщается, что краевые власти намерены субсидировать новый маршрут, что положительно скажется на стоимости перелета. 

Подобная мера также будет действовать на 16 маршрутах, передает ТАСС.

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