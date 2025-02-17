Рейс Астана – Актау был прерван из-за возгорания багажа пассажира

В Казахстане был прерван рейс FlyArystan из-за возгорания багажа одного из пассажиров. Пострадавших не было.

Рейс FlyArystan из Астаны в Актау был прерван из-за инцидента на борту – возгорания багажа одного из пассажиров. Информацию распространила пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент зафиксирован в верхнем багажном отделении, где неожиданно вспыхнул рюкзак одного из пассажиров.

Отмечается, что пламя было потушено усилиями бортпроводников, обошлось без пострадавших. Самолет со 182 пассажирами на борту вернулся в место вылета. Воздушное судно успешно приземлилось в Астане.

Напомним, что в середине февраля был прерван рейс Анталья-Астана из-за возникшей на борту драки. Самолет был вынужден приземлиться в турецком Эрзуруме.