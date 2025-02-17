Осенью в Кабардино-Балкарии откроется мост через Терек

Кабардино-балкарские дорожные строители завершают создание нового моста через реку Терек, который планируют ввести осенью 2025 года, написал в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.
"В ходе поездки в Терский район проинспектировал один из крупных на сегодняшний день объектов - проект по возведению 160-метрового моста через реку Терек. Мост соединяет два муниципальных района, а также обеспечивает коммуникацию с соседней Северной Осетией"
- Казбек Коков
В ходе строительных работ будут укреплены и сами берега горной реки, отметил глава региона.
Транспортное сообщение было здесь и ранее, но проходило оно по путепроводу, построенному в 70-х годах – транспортная артерия давно нуждалась в серьезном обновлении, изменились и требования к таким коммуникациям.
Пока автомобили пересекают горную реку по временной переправе, добавил Казбек Коков.