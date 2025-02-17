Вестник Кавказа

Осенью в Кабардино-Балкарии откроется мост через Терек

Осенью в Кабардино-Балкарии откроется мост через Терек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные службы Кабардино-Балкарии завершают строительство 160-метрового моста через Терек – он заменит старый путепровод и заработает уже нынешней осенью.

Кабардино-балкарские дорожные строители завершают создание нового моста через реку Терек, который планируют ввести осенью 2025 года, написал в своем Telegram-канале глава республики Казбек Коков.

"В ходе поездки в Терский район проинспектировал один из крупных на сегодняшний день объектов - проект по возведению 160-метрового моста через реку Терек. Мост соединяет два муниципальных района, а также обеспечивает коммуникацию с соседней Северной Осетией"

- Казбек Коков

В ходе строительных работ будут укреплены и сами берега горной реки, отметил глава региона.

Транспортное сообщение было здесь и ранее, но проходило оно по путепроводу, построенному в 70-х годах – транспортная артерия давно нуждалась в серьезном обновлении, изменились и требования к таким коммуникациям.

Пока автомобили пересекают горную реку по временной переправе, добавил Казбек Коков.

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