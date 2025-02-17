Вестник Кавказа

Попасть туристам в Узбекистан на автобусе станет проще

Попасть туристам в Узбекистан на автобусе станет проще
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане на таможенных постах планируют внедрить систему предварительного получения информации об иностранцах-пассажирах автобусных рейсов, направляющихся в страну с туристическими целями.

Вскоре поездка в Узбекистан на автобусе может стать проще и комфортнее – их пассажирам, гражданам других стран, не придется выстаивать утомительные очереди на пунктах пропуска на узбекской границе, сообщили в Госкомтаможни страны.

Для этого на таможенных постах Узбекистана планируют внедрить систему предварительного получения информации о пассажирах, аналогичную той, которая действует в авиаперевозках. Это позволит сократить время оформления автобусов и ускорить пересечение государственной границы, а значит - увеличить объем международных перевозок, передает Podrobno.uz.

Также крупнейшие таможенные пункты пропуска в тестовом режиме оборудуют систему "красного" и "зеленого" коридоров для легковых автомобилей и автобусов, сообщили на презентации предложений по совершенствованию таможенного дела.

Глава государства Шавкат Мирзиеев одобрил эти предложения, поставив задачу: привести таможенное законодательство в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации.

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