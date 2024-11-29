Узбекистан и Афганистан построят железную дорогу до Герата

Узбекистан и Афганистан договорились о продолжении строительства железнодорожного пути от Хайратона до Герата. Новый маршрут соединит Мазари-Шариф и Герат.

Власти Узбекистана и Афганистана договорились о втором этапе строительства железной дороги от приграничного Хайратона до Герата.

Специалисты из Узбекистана отправятся в соседнюю страну для выяснения технических нюансов и подсчета стоимости работ. Строительство стартует через 10 дней после проведения оценки.

Сообщается, что новая линия пройдет от Мазари-Шарифа до Герата.

Ранее был создан первый участок, который прошел от Хайратона до Мазари-Шарифа. Проект был экономически поддержан Азиатским банком развития.