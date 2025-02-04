Жители Краснодара стали чаще покупать классическую литературу

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Аналитики "Авито" оценили литературные предпочтения жителей Краснодара. Согласно оценкам экспертов, за год возросли продажи русских классиков.

На платформе "Авито" зафиксировали рост интереса к произведениям русских классиков у жителей Краснодара. За прошлый год продажи книг всемирно известных отечественных писателей выросли на 9%.

Сообщается, что самыми популярными авторами стали Пушкин, Достоевский и Тургенев. Аналитики отметили рост интереса к автору "Капитанской дочки" и "Евгения Онегина" почти на 40%.

Александр Сергеевич стал также лидером по общему объему продаж произведений. Немного уступили "солнцу русской поэзии" Достоевский, Тургенев, Лермонтов и Гоголь.

Отметим, что за прошлый год наиболее значительный рост продаж зафиксирован у книг Лермонтова. Автора "Героя нашего времени" стали покупать чаще на 65%.