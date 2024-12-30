Вестник Кавказа

Срединный коридор поспособствовал росту грузоперевозок в Грузии

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии отмечается рост объемов грузоперевозок. В Минэкономики страны это связывают с повышением осведомленности о Срединном коридоре.

Объем грузовых перевозок в Грузии увеличился благодаря повышению осведомленности о Срединном коридоре, заявил замминистра экономики и устойчивого развития республики Гурам Гурамишвили.

"Предпринятые в последние годы шаги по повышению его конкурентоспособности позволили также улучшить инфраструктуру, транспортные операции и тарифную политику, что также способствовало привлечению дополнительных грузов"

- Гурам Гурамишвили

Он отметил, что в последнее время транспортные компании заинтересованы в использовании новых направлений для грузовых перевозок, и Срединный коридор – хороший способ, чтобы это сделать.

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