Срединный коридор поспособствовал росту грузоперевозок в Грузии

В Грузии отмечается рост объемов грузоперевозок. В Минэкономики страны это связывают с повышением осведомленности о Срединном коридоре.
Объем грузовых перевозок в Грузии увеличился благодаря повышению осведомленности о Срединном коридоре, заявил замминистра экономики и устойчивого развития республики Гурам Гурамишвили.
"Предпринятые в последние годы шаги по повышению его конкурентоспособности позволили также улучшить инфраструктуру, транспортные операции и тарифную политику, что также способствовало привлечению дополнительных грузов"
- Гурам Гурамишвили
Он отметил, что в последнее время транспортные компании заинтересованы в использовании новых направлений для грузовых перевозок, и Срединный коридор – хороший способ, чтобы это сделать.