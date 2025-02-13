Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Дети в Северной Осетии времени не смогут посещать десятки учебных заведений. Такое решение было принято в связи с текущей ситуацией с ОРВИ в республике.

В Северной Осетии приняли решение закрыть на какое-то время из-за ОРВИ свыше 40 детских садов и школ. Об этом информирует 24 февраля Минобразования региона.

"31 детский сад и 14 школ закрыты на карантин из-за ОРВИ"

– пресс-служба министерства

Со своей стороны, в республиканском управлении Роспотребнадзора поведали, что на детей приходится свыше 60% обращений в медицинские учреждения в связи с ОРВИ.

Эпидпорог в регионе сейчас превышен на 10,7%.