Вестник Кавказа

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии

Почти полсотни детсадов и школ закрыли на карантин в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дети в Северной Осетии времени не смогут посещать десятки учебных заведений. Такое решение было принято в связи с текущей ситуацией с ОРВИ в республике.

В Северной Осетии приняли решение закрыть на какое-то время из-за ОРВИ свыше 40 детских садов и школ. Об этом информирует 24 февраля Минобразования региона.

"31 детский сад и 14 школ закрыты на карантин из-за ОРВИ"

– пресс-служба министерства

Со своей стороны, в республиканском управлении Роспотребнадзора поведали, что на детей приходится свыше 60% обращений в медицинские учреждения в связи с ОРВИ.

Эпидпорог в регионе сейчас превышен на 10,7%.

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