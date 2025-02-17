Вестник Кавказа

В Казахстане закрыли дороги в двух областях

В Казахстане закрыли дороги в двух областях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сильные снегопады повлияли на дорожную ситуацию в двух регионах Казахстана. Ряд автомобильных дорог был закрыт.

Ряд дорог в Казахстане перекрыли 24 февраля из-за непогоды, сообщили в "КазАвтоЖол". Проезд транспорта ограничен в двух регионах. 

Сообщается, что в Костанайской области ограничения введены на участке "Костанай - Аулиеколь - Сурган" ( проезд перекрыт на участке от 8 км до 232 км). 

Также перекрыты некоторые дороги в Акмолинской области. Здесь снизить скорость придется на трассах  "Жаксы - Бузулук" (ограничения введены на участке от 71 до 82 км), "Жезказган - Петропавловск" (перекрытия с 536 км по 553). 

Отмечается, что оператор автодорог страны "КазАвтоЖол" пока не дает информации об открытии трасс.

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