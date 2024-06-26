Вестник Кавказа

СБ ООН одобрил резолюцию США по Украине

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Совет Безопасности ООН на своем заседании одобрил предложенную США резолюцию по Украине, за документ проголосовали 10 членов Совбеза, в том числе Россия, США и Китай, воздержались представители пяти стран.

Европейские страны оказались единственными, ратовавшими за продолжение конфликта на Украине, при рассмотрении резолюции США на заседании Совета Безопасности ООН, прошедшего минувшей ночью в Нью-Йорке.

Совбез ООН в ходе заседания большинством голосов одобрил документ, отклонив все поправки. Сам он написан в нейтральном ключе и состоит из двух пунктов преамбулы: в первом выражается скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчеркивается роль ООН в поддержании мира и безопасности, и второго, резолютивного пункта, в котором Совбез ООН призывает положить конец конфликту, и установить долгосрочный мир между Украиной и Российской Федерацией.

Европейские страны попытались перенести процедуру на сутки, однако Совет Безопасности отклонил их запрос. Та же участь постигла антироссийские поправки, предложенные рядом европейских стран, в том числе Францией и Великобританией. Часть из них заблокировала Россия, остальные не набрали нужного числа голосов.

Также СБ отклонил российские поправки, которыми предлагалось заменить формулировку "конфликт между Россией и Украиной" на "конфликт вокруг Украины" и добавить формулировку об устранении коренных причин украинского кризиса. Они тоже не набрали нужного числа голосов. 

В итоге за резолюцию проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.

Постпред РФ при организации Василий Небензя уже назвал резолюцию отправной точкой для дальнейшей работы по мирному урегулированию украинского кризиса.

"Видим принятый текст лишь как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса. Он не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт"

- Василий Небензя

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