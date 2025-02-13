Вестник Кавказа

Грузия рекордно нарастила железнодорожные грузоперевозки

Вагон с минеральными удобрениями
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в январе по железной дороге было перевезено более 1 млн т грузов. Это рекордный показатель, на 14% больше января прошлого года.

Грузия наращивает железнодорожные грузоперевозки, данными поделились в АО "Грузинская железная дорога".

За первый месяц этого года поездами было перевезено 1,1 млн т грузов, объем грузоперевозок выросли рекордно и оказался на 14% больше, чем в январе 2024 года.

Контейнерные перевозки увеличились на 37%. При этом самый заметный рост отмечен в области перевозки сухих грузов - на 70%, также возросла перевозка химикатов - на 35%, нефтепродуктов - на 21%.

Доходы ГЖД от грузоперевозок в январе 2025 года прибавили 30% по сравнению с прошлогодними данными.

В ГЖД рассчитывают, что рост грузовых перевозок сохранится на протяжении всего года.

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