Вестник Кавказа

В Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропортов на юге страны

В Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропортов на юге страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о скором открытии аэропортов на юге стран является оказалась фейком, пояснили в Росавиации. В ведомстве пообещали заблаговременно проинформировать об открытии аэровокзалов.

Росавиация не подтвердила информацию о скором открытии закрытых аэропортов Юга. В ведомстве пояснили, что распространяемые заявления являются "абсолютным фейком". 

"Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком"

– Росавиация 

В ведомстве, которое регулирует авиаперевозки, добавили, что обязательно проинформируют общественность, если режим работы воздушных гаваней изменится.

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