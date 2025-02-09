В Росавиации опровергли информацию о скором открытии аэропортов на юге страны

Информация о скором открытии аэропортов на юге стран является оказалась фейком, пояснили в Росавиации. В ведомстве пообещали заблаговременно проинформировать об открытии аэровокзалов.
Росавиация не подтвердила информацию о скором открытии закрытых аэропортов Юга. В ведомстве пояснили, что распространяемые заявления являются "абсолютным фейком".
"Распространяемая в медиа информация о "срочной подготовке к открытию" временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, "сборе заявок на полеты" в них не соответствует действительности и является абсолютным фейком"
– Росавиация
В ведомстве, которое регулирует авиаперевозки, добавили, что обязательно проинформируют общественность, если режим работы воздушных гаваней изменится.