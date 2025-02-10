Вестник Кавказа

Когда начнется модернизация ставропольского аэропорта?

Аэропорт Ставрополя
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе в 2025 году приступят к реконструкции аэропорта. Все работы состоятся в рамках проекта "Эффективная транспортная система".

За масштабное обновление ставропольского аэропорта возьмутся в текущем году, сообщил краевой губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале.

Глава Ставрополья отметил, что все реконструкционные работы состоятся в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Отмечается, что модернизацию воздушной гавани Ставрополя планируется завершить в 2029 году. Владимиров добавил, что реконструкция поспособствует расширению географии полетов.

Напомним, в конце декабря в Ставропольском аэропорту заработал новый терминал. В открытии участвовал президент Владимир Путин. Глава государства подключился к событию по видеосвязи.

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