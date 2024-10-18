Отдых в Казахстане: 11 лучших вариантов для ценителей природы и культуры

Путешественники найдут в Казахстане как природные чудеса, так и настоящие культурные жемчужины. Расскажем, куда поехать отдыхать в Казахстане, что там посмотреть и чем заняться.

Тем, кто откладывает отпуск до осени, в середине лета уже пора подбирать локации для отдыха. Туристам, ищущим новые впечатления вместо классического отельного отдыха, понравится в Казахстане. Эта центральноазиатская страна опирается на свое кочевое прошлое, предлагая при этом комфортные условия в крупных городах. Куда поехать отдыхать в Казахстане и чем заняться?

Погрузиться в казахскую культуру в Алматы

Окруженный горами Алматы сохраняет в своих кварталах культурное наследие Казахстана. Здесь нужно пройтись по оживленному Зеленому рынку, посетить ряд национальных музеев, пройтись по местному “Арбату”, восхититься замысловатой архитектурой Вознесенского кафедрального собора и увидеть минареты Центральной мечети Алматы. И хотя путешествие в Казахстан стоит начинать с комфорта крупных городов, настоящая магия откроется путешественникам там, где цивилизация уступает место шепоту ветра в ущельях и безмолвию звезд над степью.

© Фото: Андрей Мурин/ "Вестник Кавказа"

Посетить Чимбулак

Те, кто любит кататься на лыжах или коньках, уже с конца ноября могут посетить трассы горнолыжного курорта Чимбулак, но чтобы просто покататься на канатных дорогах, приезжать сюда можно круглый год. От Алматы к этому курорту можно добраться на автобусе или такси. Пологие склоны Чимбулака доступны для лыжников разных уровней, есть занятия с инструктором - средняя стоимость в час от 20 тысяч тенге (3 тысячи рублей). Также популярны ски-туры.

Увидеть красочные скалы Чарынского каньона

Примерно в 210 км к востоку от Алматы находятся скальные образования Чарынского каньона. Осень - это самое лучшее время, чтобы его увидеть. Самый популярный участок каньона, который называется Долина замков, выделяется багряно-розовыми оттенками. К нему можно добраться на обычном легковом автомобиле; для остальных частей каньона нужен внедорожник. Сюда удобнее всего добираться с экскурсией из Алматы. Лучшие месяцы для посещения каньона - это апрель, май, сентябрь и октябрь, так как летом здесь слишком жарко (до +40°C и выше).

Отправиться в поход к Кольсайским озерам

Три Кольсайских озера (Нижнее, Среднее и Верхнее), расположенные в Северном Тянь-Шане - это одна из изюминок казахстанской природы. Поскольку до Нижнего озера добраться легче всего, по выходным там бывает многолюдно, поэтому лучше сразу отправиться в поход к Среднему озеру. Чтобы добраться до региона, нужен внедорожник, либо можно поехать в составе экскурсии из Алматы. Чтобы добиться полного единения с природой, на ночлег можно остановиться в селе Саты. Озеро Каинды находится недалеко от села Саты, но добраться до него самостоятельно немного сложнее, чем до Кольсайских озер. Однако поход того стоит: озеро образовалось после землетрясения 1911 года, затопившего долину, и до сих пор стволы хвойных деревьев живописно виднеются из воды.

Услышать "поющий бархан" в Алтын-Эмель

Тем, кого притягивает загадочное, интересно будет послушать "поющий бархан" в Национальном парке Алтын-Эмель, расположенном в 250 км к северу от Алматы. Поющие дюны издают гудящий звук, когда погода ветреная и сухая, и песок приходит в движение. Во время дождей бархан молчит, этот эффект объясняется трением сухих песчинок определенного размера и формы. Кроме бархана в национальном парке есть и другие маршруты - цветные горы Актау, сакские курганы Бесшатыр и петроглифы Танбалы Тас.

© Фото: Игорь Лепёхин

Восхититься футуристической архитектурой Астаны

Казахстан обладает обширной сетью поездов, поэтому можно прилететь в Алматы или Астану, а между ними добираться на ночном поезде, наблюдая из купе или вагона-ресторана, как бескрайняя казахская степь простирается до горизонта. Броская архитектура Астаны как раз вырастает из суровой степи - Дворец мира и согласия, торгово-развлекательный центр "Хан Шатыр", концертный зал "Казахстан" и Музей энергии будущего. В Астане можно сравнить контраст современных построек левого берега и старый город правого, а также посетить местные музеи.

Увидеть символы кочевого наследия Казахстана в Ерейментау

Вдоль Павлодарского шоссе стоят каменные изваяния, называемые балбалами, некоторые из которых отмечают древние тюркские курганы (VI-VIII века). Эти каменные столбы имеют форму человеческих фигур с деталями в виде мечей или сосудов. Это важные символы кочевого наследия Казахстана. В музее под открытым небом близ Ерейментау, примерно в 160 км от Астаны, можно увидеть множество балбалов IV-V веков н.э.

Посетить космодром Байконур

Космодром Байконур был центром советской космической программы. И хотя он используется до сих пор, объект можно легально посетить с турами, осуществляющимися в сотрудничестве с "СП «Байтерек". Хотя стоимость такого тура довольно высока (от 180 тысяч за 5 дней с человека), это поистине уникальный опыт. Байконур устраивает обычно не более 4-5 таких туров в год, поскольку чаще всего они приурочены к пилотируемым запускам. Необходимо бронировать как минимум за два месяца до даты тура для оформления пропусков и проверок безопасности.

Заехать в Шымкент и Аксу-Жабаглы

Расположенный на древнем перекрестке караванных путей Шымкент остается третьим по величине городом Казахстана. В апреле и мае горы к югу от города расцветают дикими тюльпанами. Шымкент находится недалеко от заповедника Аксу-Жабаглы - старейшего природного заповедника Казахстана. Заповедник открыт для посетителей только в сопровождении гида или смотрителя, поэтому необходимо бронировать заранее. На просторах парка легко заметить орлов и грифов, иногда можно увидеть маралов и следы медведей. Путешествовать по парку можно верхом на лошади, на джипе или пешком.

Совершить конную прогулку по парку Катон-Карагай

Исследовать живописные долины и горы Катон-Карагайского национального парка, расположенного недалеко от границы с Россией и Китаем, удобнее всего на лошади. В удаленный, но самый крупный нацпарк Казахстана доехать пока что можно из Усть-Каменогорска, но сейчас там поблизости строится новый аэропорт.

Взойти на плато Устюрт

Из каспийского города Актау на внедорожнике можно отправиться в Устюртский заповедник - настоящее природное чудо. Посреди, возможно, самого пустынного места страны возвышаются колонны из известняка и мела розовых, голубых и белых оттенков, уходящие высоко в небо. В рамках той же поездки можно посетить руины древнего города Шахр-и-Вазир, караван-сарая Белеули и крепости Аллан, а также мавзолеи и подземные мечети (например, Шопан-ата, Бекет-ата).