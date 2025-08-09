Никол Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир!

Через 10 дней после вашингтонской встречи Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна премьер-министр Армении обратился к народу, чтобы разъяснить, каков политический смысл и значение подписанных в Белом доме документов и дать оценку перспективам их реализации.

Пашинян напомнил, что 8 августа президенты США и Азербайджана, а также премьер-министр Армении приняли Совместную декларацию, а главы МИД подписали «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой» и совместное заявление в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе о роспуске Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур.

Пашинян о сути Совместной декларации

Президент Азербайджана и я признали необходимость продолжения дальнейших действий в направлении подписания и окончательной ратификации Мирного соглашения и подчеркнули важность сохранения и укрепления мира

- Пашинян

Он также зачитал основные положения декларации, сделав акцент на необходимости проложить путь к светлому будущему, не предопределенному конфликтами прошлого, в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года:

После конфликта, принесшего неисчислимые человеческие страдания, наконец-то созданы условия для добрососедских отношений между нашими народами, основанных на принципах нерушимости международных границ и недопустимости применения силы в целях территориального приобретения…. Эта реальность, которая не подлежит и никогда не должна подвергаться пересмотру, открывает путь к закрытию страницы вражды между нашими народами. Мы решительно отвергли и исключили любые попытки реванша как сейчас, так и в будущем.

По словам армянского премьера, между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой установился мир:

После 8 августа мы живем на совершенно ином, совершенно новом Южном Кавказе, мы живем в совершенно иной, совершенно новой Республике Армения… Это нелегко осознать, потому что это незнакомая для нас ситуация и реальность.

Пашинян о новой реальности для армян

По словам премьера, нынешнее поколение армян не знает, что такое жить и работать в мире:

Это чувство нам незнакомо, потому что с первого дня нашей независимости мы жили в атмосфере конфликта, войны или ситуации «ни войны, ни мира»… Люди мечтали о мире, но, с другой стороны, те, кто употреблял слово «мир», часто подвергались осуждению и критике.

Пашинян полагает, что новая реальность означает, что армянам придется с нуля учиться жить мирно, понимать, что такое мир, что он собой представляет и как выглядит, причем установившийся мир требует ежедневной заботы и внимания, как новорожденный младенец.

Наша жизнь, наш повседневный быт, наша речь, наша реальность настолько пронизаны конфликтами и войнами, что мы должны справляться с риском столкновения нашей реальности с миром. Это чрезвычайно тонкая социально-психологическая, общественно-политическая, управленческо-экономическая работа, которую мы должны выполнять вместе

- премьер

Пашинян о выходе Армении из изоляции

В результате вашингтонских соглашений Армения должна выйти из блокады, длившейся более 30 лет. Открытие дорог между Арменией и Азербайджаном будет проходить, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ.

На участках восстановления и строительства коммуникаций государственная граница между Арменией и Азербайджаном должна быть в первую очередь уточнена, демаркирована и разграничена. А граница уже имеет свои обязательные атрибуты: пограничников, таможенные посты и так далее

- Пашинян

В подписанном 8 августа Трампом и Пашиняном меморандуме зафиксирована заинтересованность США в программе «Путь Трампа к международному миру и процветанию», которая обещает крупные инвестиции, финансовые выгоды, экономическое развитие и дальнейшее усиление роли Армении. В результате реализации этой программы через территорию страны пройдут международные железные и автомобильные дороги, трубопроводы и линии электропередач.

Комментируя вопрос демаркации границы с Азербайджаном, Пашинян подчеркнул:

Когда мы говорим, что есть суверенные территории Армении, которые в настоящее время находятся под контролем Азербайджана, мы должны также сказать, что есть суверенные территории Азербайджана, которые находятся под нашим контролем, и этот общий вопрос должен быть решен в процессе делимитации.

Пашинян о мирном договоре

11 августа был опубликован парафированный текст «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой».

В результате этой публикации конспирологические теории, плетущиеся вокруг него несколько лет, просто рухнули, как карточный домик

- Пашинян

Еще в марте он говорил, что Армении не следует продолжать "карабахское движение":

Я сказал, что буду руководить Арменией, исходя из логики непродолжения карабахского движения, и если народ не согласен с этой логикой, я призвал его совершить революцию… Но вы понимали, что мир невозможен без решения карабахского вопроса, что карабахский вопрос используется определенными силами как инструмент для недопущения независимости, суверенитета, становления и развития государственности Армении

Говоря о судьбе армян, покинувших Карабах после восстановления суверенитета Азербайджана, Пашинян заметил, что не считает идею об их возвращении реалистичной:

Все несогласные с этой стратегией, волей-неволей, оказываются втянуты в логику возобновления конфликта. Многие конфликты, включая карабахский, начинались с поднятия гуманитарных, культурных – казалось бы, невинных и простых – вопросов, но во что они переросли, мы помним и, к сожалению, все испытали на собственной шкуре

По мнению Пашиняна, армяне, перемещенные из Карабаха, при поддержке Еревана и международного сообщества должны быть переселены на территорию Армении и стать ее полноправными гражданами.

Главный месседж обращения Пашиняна к народу

Пашинян заявил, что главный месседж его обращения таков:

Мир наступил, это достойный мир, в центре которого находится государство, человек и регион. Это мир, основанный на взаимном согласии и взаимной выгоде, и эта формула делает мир надежным, стабильным и долгосрочным.

Такой мир премьер назвал триумфом идеологии "истинной Армении", которая была сформулирована не элитами и навязана народу, а сформулирована народом и воплощена в жизнь народом.