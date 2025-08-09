Опубликован текст мирного договора Азербайджана и Армении

Сегодня днем был опубликован парафированный текст мирного договора между Азербайджаном и Арменией. "Вестник Кавказа" представляет краткое содержание его 17 статей.

МИДы Азербайджана и Армении одновременно опубликовали согласованный текст мирного договора Баку и Еревана, который предполагается подписать после устранения из армянской Конституции претензий на азербайджанские земли. Документ состоит из 17 статей.

В первой статье стороны признают и обязуются уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.

Во второй статье стороны подтверждают, что не имеют территориальных претензий друг к другу, не будут предъявлять подобные претензии в будущем и не станут предпринимать никаких шагов по нарушению территориальной целостности и политического единства друг друга.

В третьей статье стороны обязуются не применять силу друг к другу или угрожать силой; также они не позволят третьим странам использовать их территории для применения силы друг против друга.

В четвертой статье стороны обязуются не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

В пятой статье прописан срок установления дипломатических отношений после ратификации мирного договора.

В шестой статье стороны обязуются продолжить переговоры по делимитации и демаркации границы.

В седьмой статье сказано, что стороны не будут размещать вдоль общих границ силовые структуры третьих стран.

В восьмой статье заявлена борьба обеих сторон с нетерпимостью, расовой ненавистью, дискриминацией, сепаратизмом, экстремизмом и терроризмом во всех проявлениях.

В девятой статье определены правила поиска без вести пропавших и признается важность определения судьбы таковых людей, включая возвращение их останков родственникам.

В десятой статье устанавливается возможность сторон заключать другие двусторонние соглашения в экономике, транспорте, экологии, гуманитарной и культурной сферах.

В одиннадцатой статье подчеркивается, что данный договор не противоречит правам и обязанностям сторон по международным соглашениям ООН.

В двенадцатой статье прописывается, что Азербайджан и Армения в двусторонних контактах будут руководствоваться международным правом и данным мирным договором. Внутренне законодательство не может отменить положения договора, и стороны обязуются не совершать действий по его отмене.

В тринадцатой статье создается двусторонняя комиссия по наблюдению за исполнением данного договора, чье исполнение обе стороны гарантируют.

В четырнадцатой статье стороны обязуются решать все проблемные вопросы мирными путями и в соответствии с договором, в первую очередь через работу двусторонней комиссии из тринадцатой статьи.

В пятнадцатой статье стороны договариваются отозвать все международные иски друг к другу, существовавшие до заключения договора и не создавать таковые после его заключения.

В шестнадцатой статье указано, что договор вступит в силу после обмена сторонами документами о его ратификации.

В семнадцатой статье отмечено, что договор составлен на азербайджанском, армянском и английском языках, все три считаются полностью идентичными, но если когда-либо возникнут разночтения, необходимо разрешать их по английской версии.