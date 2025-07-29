Владимир Путин поддержал шаги по обеспечению мира между Баку и Ереваном

Владимир Путин провел разговор с Николом Пашиняном. Президент России отметил важность шагов, способствующих обеспечению мира между Баку и Ереваном.

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с армянским премьером Николом Пашиняном, разговор состоялся по инициативе Еревана, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава правительства подробно рассказал об итогах переговоров с президентами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа.

Руководитель Российской Федерации, в свою очередь, отметил важность шагов, направленные на обеспечение устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией.

Владимир Путин также подтвердил готовность России в русле трехсторонних соглашений на высшем уровне 2020-2022 годов содействовать армяно-азербайджанскому урегулированию.

Российский лидер рассказал о главных итогах встречи со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и подготовке к переговорам с Дональдом Трампом на Аляске.

Пашинян приветствовал шаги, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса.

Кроме того, президент РФ и премьер Армении обсудили двусторонние отношения с акцентом на дальнейшее развитие торгово-инвестиционного сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС.

Подход России к миру на Южном Кавказе

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что российская позиция по армяно-азербайджанскому урегулированию остается неизменной: сторонам необходимо найти взаимовыгодное решение для подписания мирного договора и установления дипломатических отношений.

"Россия всегда поддерживала нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном и не раз заявляла, что любой вариант, который устроит обе стороны, будет для России приемлемым. Москва выступает за стабильное, мирное развитие всего региона Южного Кавказа", - прежде всего сказал он.

"Озабоченности, если они и есть, связаны с конкретными обязательствами, которые есть, например, у Армении по отношению к России. Об этом говорила Мария Захарова в субботу: если Армения выбирает формат разблокировки коммуникаций с участием американских компаний, то необходимо прояснить, как будут реализовываться ее обязательства в рамках ЕАЭС в том, что касается таможенного и пограничного администрирования", - указал Константин Тасиц.

"Также нужно решить, каким образом будет осуществляться взаимодействие с российскими пограничниками, которые до сих пор охраняют ирано-армянскую границу. Эти вещи должны быть урегулированы в соответствии с той нормативно-правовой базой и теми обязательствами, которые Армения несет по отношению к России", - подчеркнул регионовед.

Итоги встречи в Вашингтоне

Эксперт отметил позитивный эффект от встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне. "Это еще один шаг на пути к подписанию и имплементации мирного соглашения и нормализации отношений Баку и Еревана, хотя на встрече и не было заключено юридически обязывающих документов. Совместная декларация – это меморандум с участием президента США, также Армения и Азербайджана инициировали роспуск Минской группы ОБСЕ и парафировали, то есть утвердили окончательный текст мирного соглашения", - сообщил он.

"В Совместной декларации сказано, что предстоит принять еще конкретные шаги для установления полноценного мира и дипломатических отношений между Азербайджаном и Арменией. Скорее всего, имеется в виду проведение референдума по изменению Конституции Армении для того, чтобы открылась дорога к заключению, ратификации и вступлению в силу мирного договора", - добавил Константин Тасиц.