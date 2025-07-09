Месяц Сафар 2026: когда начинается, пост, что означает в исламе?

Расскажем, когда начинается месяц Сафар в 2026 году и когда заканчивается, что означает месяц Сафар в исламе, как держать пост в месяц Сафар в 2026 году, какие суеверия и исторические события связаны с этим месяцем, а также что такое Арбаин и когда он в 2026 году.

Месяц Сафар, занимающий второе место в исламском лунном календаре хиджры, часто окружают недоразумения и суеверия, не имеющие никакого основания в исламском вероучении. В 2026 году этот месяц предоставляет мусульманам уникальную возможность для духовного размышления, изучения исламской истории и укрепления своей веры.

Что означает месяц Сафар в исламе?

Сафар - это второй месяц исламского лунного календаря (хиджры), следующий за священным месяцем Мухаррам и предшествующий месяцу Раби аль-Авваль. В отличие от Мухаррама, представляющего собой один из четырех запретных месяцев, Сафар не имеет особого религиозного статуса или предписанных обязательств.

Слово "сафар" происходит от арабского корня, связанного с понятиями "пустоты" или «путешествия». В доисламскую эпоху (джахилийя) жители Мекки покидали свои дома в этом месяце для поиска пропитания и торговли, оставляя свои жилища пустыми (сифр - пустота, пустое место). Второе толкование связывает название с арабским словом для путешествия (ас-сафар), подкрепляя тот же образ странствий и переселений. Некоторые лингвисты также связывают это слово с обозначением желтого цвета (асфар), что могло относиться к осеннему сезону.

Когда начинается и заканчивается месяц Сафар в 2026 году?

Согласно календарю Умм аль-Кура, принятому в Саудовской Аравии, месяц Сафар 1448 года хиджры начнется в среду, 15 июля 2026 года. Однако, как и все исламские месяцы, Сафар начинается с наблюдения за новым полумесяцем, поэтому точная дата может незначительно отличаться в разных странах в зависимости от местного наблюдения. Рекомендуется сверяться с объявлениями местных мечетей или национальных исламских органов власти для получения окончательной даты. Ожидается, что месяц Сафар завершится в четверг, 13 августа 2026 года.

Сколько дней в месяце Сафар в 2026 году?

В 2026 году месяц Сафар будет состоять из 30 дней. Исламский календарь основан на лунном цикле, поэтому месяц длится либо 29, либо 30 дней. Окончание месяца определяется после захода солнца 29-го дня: если виден новый полумесяц, месяц заканчивается, и начинается следующий; если нет, месяц продолжается еще день. В 2026 году Сафар продлится 30 дней. Следующий месяц, Раби аль-Авваль, по прогнозам начнется 14 августа.

Почему Сафар не несчастливый месяц?

Один из важных аспектов месяца Сафар - это опровержение Пророком Мухаммедом доисламских суеверий, связывающих этот месяц с неудачей. В доисламской Аравии Сафар считался проклятым месяцем, когда люди избегали важных решений, таких как заключение браков или начало путешествий. В достоверном хадисе, записанном в Сахих аль-Бухари и Сахих Муслим, было сказано, что в месяце Сафар нет заразной болезни без позволения Аллаха и нет дурного предзнаменования. Пророк также сказал, что вера в дурные предзнаменования - это ширк (многобожие). В исламе ни один месяц, день или час не может быть по своей сути злополучным или благословенным - все зависит от деяний человека и воли Аллаха.

Как держать пост в месяц Сафар?

В исламе нет специальных предписаний относительно поста специально для Сафара. Однако мусульмане могут совершать добровольные посты в любое время года, в том числе и в Сафар.

Пост в белые дни (Айям аль-Бид). Наиболее рекомендуемым постом в Сафар является пост в "белые дни" - 13, 14 и 15 числа каждого лунного месяца. В 2026 году эти дни приходятся на 27, 28 и 29 июля. Пост в эти дни является подтвержденной Сунной Пророка;

Пост по понедельникам и четвергам. Пророк также рекомендовал поститься по понедельникам и четвергам на протяжении всего года. Эти дни, как и белые дни, являются благословенным временем для добровольного поста.

Важно отметить, что не стоит специально выделять последнюю среду Сафара для поста или каких-либо особых актов поклонения, поскольку это считается нововведением без религиозного обоснования, придуманный теми, кто полагал, что последняя среда месяца Сафар - наиболее злополучный день в году.

Какие исторические события произошли в Сафар?

Несмотря на отсутствие особых религиозных дат, Сафар богат событиями, которые сыгравшими роль в формировании ранней мусульманской общины:

Начало хиджры (27 Сафара, 1-й год хиджры). Самое значимое событие - это начало переселения (хиджры) Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. 27-го Сафара курайшиты замыслили убить Пророка, окружив его дом. По божественному откровению Пророк покинул дом незамеченным, а на его месте остался Али ибн Абу Талиб. Это переселение стало поворотным моментом исламской цивилизации, положив начало исламскому календарю;

Поход на Абву (Газват аль-Ваддан, 2-й год хиджры). Это была первая военная экспедиция, возглавленная Пророком. Во время похода не было сражений, но был установлен мирный договор с племенем Бану Дамра, обеспечив безопасность для мусульманской общины в Медине;

Битва при Хайбаре (7-й год хиджры). Одна из самых известных военных кампаний Пророка, произошла в Сафаре 7-го года хиджры. Эта победа открыла экономические и стратегические возможности для мусульманской общины.

Начало последней болезни Пророка (11-й год хиджры). В конце Сафара 11-го года хиджры Пророк Мухаммед тяжело заболел. 29-го Сафара у него поднялась высокая температура, и, несмотря на болезнь, он продолжал руководить молитвами в течение 11 дней до своей кончины в следующем месяце, Раби аль-Авваль.

Какие дуа рекомендуются в Сафар?

В исламском учении нет специальной молитвы (дуа) или ритуала, предписанного именно для месяца Сафар. Мусульманам рекомендуется совершать следующие акты поклонения в течение всего года, в том числе и в Сафар: ежедневные молитвы, чтение Корана, добровольный пост, милостыня, размышление и изучение истории. Также некоторые мусульмане предпочитают совершать умру в этот месяц, поскольку он не так загружен паломниками, как Зуль-Хиджжа или Рамадан. Это позволяет сосредоточиться на поклонении и совершить обряды в более спокойной обстановке. Вместо того чтобы поддаваться страхам, следует использовать этот месяц для усиления поклонения, размышлений и совершения добрых дел.

Какие суеверия связаны с месяцем Сафар?

В различных мусульманских общинах до сих пор сохранились суеверия, связанные с Сафаром, которые являются наследием доисламской эпохи:

миф: Сафар - несчастливый месяц, в это время увеличиваются бедствия и несчастья. Факт: ни один месяц не является по своей сути несчастливым, вера в обратное является формой ширка; миф: брак в Сафаре неблагоприятен. Факт: дочь Пророка Фатима вышла замуж в этот месяц. В исламе нет никаких оснований избегать брака в Сафар; миф: путешествие в Сафар приносит вред. Факт: Пророк и его сподвижники много путешествовали в этот месяц, хиджра началась в Сафаре. Для этого страха нет никаких оснований в Коране или Сунне; миф: первые 13 дней Сафара и последняя среда месяца особенно злополучны. Факт: Пророк отверг это суеверие, заявив, что нет ничего зловещего в месяце Сафар. Нет достоверного хадиса, устанавливающего особый статус для этого дня, связанные с этим ритуалы считаются нововведением (бид'а).

Что такое Арбаин и когда он в 2026 году?

Арбаин - это 40-й день после Ашуры (10-го Мухаррама), который отмечается 20-го Сафара. В 2026 году Арбаин приходится на понедельник, 3 августа 2026 года (20 Сафара 1448 года хиджры). Этот день знаменует окончание 40-дневного траура по имаму Хусейну и его сподвижникам, павшим мученической смертью в битве при Кербеле. Для многих мусульман Арбаин является днем поминовения и паломничества. Ежегодно в этот день миллионы паломников собираются в Кербеле (Ирак).