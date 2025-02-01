Каким должен быть армянин?

Строгих антропометрических особенностей у армян нет, но в консервативном армянском обществе существует негласный свод понятий и правил, формирующих представление об армянском этносе. Расскажем о тех предписаниях, которым должен следовать армянин, если он хочет получить признание и уважение среди других армян.

Как должен выглядеть армянин?

У армян культ обуви - она должна быть чистой даже в сельской местности. Придя домой, армяне сразу чистят обувь. Что касается одежды, то в гардеробе у армянина всегда несколько одинаковых рубашек и брюк. В понимании армян, неопрятный человек – несерьезный человек, поэтому с ним не имеет смысла вести никаких дел, ведь он даже не в состоянии следить за своим внешним видом.

Поэтому в Армении не приживаются молодежные тренды, допускающие свободные образы и стиль кэжуал в одежде.

И офисные клерки, работники автозаправочных станций стараются следовать этим требованиям, так как армянам свойственно делать умозаключения о людях, встречая их по одежке.

Как армянин должен говорить?

Армяне чрезвычайно разговорчивые люди, они любят пошутить, порой даже на пикантные темы. Армянский язык изобилует крепкими нецензурными словосочетаниями. Однако армяне внимательно следят за тем, что говорят и что говорят в их присутствии. Армянин не должен говорить ничего, что могло бы задеть семью, детей, родителей, вспоминать какие-то личные трагические моменты из жизни людей, способные высмеять кого-то.

Шутить можно, но лишь легко и непредвзято, чтобы шутка была воспринята всеми одинаково положительно.

Армяне избегают резких словесных демаршей, предпочитая камуфлировать отрицание или восхищение сложными словосочетаниями, порой прибегая к философским или крылатым выражениям. Кроме того, армяне крайне чувствительны на предмет искренности в речи, а потому недолюбливают тех, кто предпочитает заискивать перед людьми, прибедняться, а также бахвалиться.

Как армянин должен себя вести?

Армянские мужчины достаточно темпераментны. Они могут говорить громко, выяснять отношения на повышенных тонах, но при этом не доводить ситуацию до рукоприкладства. При этом, в понимании армян, мужчина обязан уметь постоять за себя.

Прагматичные армяне всегда стараются уйти от конфликта, однако для них уступить однажды, значит позволить задевать и унижать себя в будущем. Такой подход вызывает сомнение у прогрессивных семейных психологов, но в современных армянских семьях до сих пор можно услышать:

Если обижают, бери камень и бей

При этом армянин не может прилюдно критиковать своих родителей или родителей своей жены. Тема поколений в Армении табуирована. Взаимоотношения в армянской семье могут быть разными, сыновья могут не соглашаться с волей отцов, однако публичная критика, осуждение, оскорбление чьих-либо отцов или матерей запрещена.