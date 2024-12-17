Вестник Кавказа

От маринадов до домашних животных: какие товары никогда не покупают армяне?

Мамикон Бабаян
От маринадов до домашних животных: какие товары никогда не покупают армяне?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Расскажем, почему вещи, которые широко востребованы в мире, обделены вниманием армян.

Почему армяне не покупают готовые маринады?

Шашлык на шампуре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первое, чем интересуются родственники со стороны невесты в Армении, умеет ли потенциальный жених достойно готовить мясо. Эта шутка имеет под собой серьезное основание, так как любой уважающий себя армянин должен уметь замариновать и приготовить мясо хотя бы одного традиционно употребляемого в пищу животного (свинина, курица, баранина). Поэтому к любому покупному маринаду шашлыка армяне относятся скептически. Более того, такой вид продукта у многих вызывает отвращение, так как маринадом можно заглушить вкус и запах несвежего мяса. Если армянин хочет прослыть мастером шашлыка, он никогда не прибегнет к готовым решениям.

Почему армяне не покупают зимнее снаряжение?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении снег круглый год покрывает горы, но большинство из них непригодно для горнолыжного отдыха. Поэтому армяне предпочитают проводить зимние каникулы в обустроенных для этого базах и лагерях, приобретая зимнее снаряжение в аренду. Зачем покупать себе хоккейное снаряжение, лыжи или сноуборд, если большую часть года они будут лежать и пылиться? Интересно, что также поступают армяне, проживающие за пределами республики. Они тоже не испытывают особой любви к традиционным зимним развлечениям, поэтому увидеть армян, рассекающих на лыжах по лесу, едва ли удастся.

Почему армяне не покупают вещи в секонд-хенде?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне любят щеголять в дорогой одежде, причем это может быть как классический костюм, так и кричащий безвкусный наряд. Обязательным условием всегда будет лишь новизна одежды. Хотя культура секонд-хендов призвана дать вторую жизнь вещам, в Армении к подобным веяниям относятся пренебрежительно. Зато в Армении одежда не редко обретает вторую жизнь среди родственников или друзей. Армянки не брезгуют принимать в дар друг у друга платья и обувь.

Почему армяне не покупают домашних животных?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне редко держат дома животных. Отношение к ним в сельской местности сугубо утилитарное, а в городах кошки и собаки встречаются обычно в статусе бродячих. Дело в том, что содержать животных в квартирах и постоянно выгуливать их, в понимании армян занятие слишком хлопотное. В Армении считается, что на шерсти животных скапливаются бактерии, которые могут передаться детям. К слову, детям в Армении стараются дарить что-то полезное и ценное, воздерживаясь от хомячков, шиншилл и прочих грызунов, к которым многие армяне испытывают отвращение. Исключение составляют аквариумные рыбки, традиция содержать которых сохранилась еще с советских времен. Армяне могут принимать животных в дар, когда те еще совсем маленькие, однако целенаправленно их не приобретают. По этой причине в республике не проводятся выставки собак и кошек.

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