Хроника отношений США и Ирана: от избрания Байдена до ударов по ядерным объектам

Представляем хронологию отношений и противостоянии между США и Ираном с 2020 по 2025 год, а также расскажем чем США ударили по Ирану во время атаки на ядерные объекты страны.

Неурегулированные разногласия по ядерной сделке, взаимное ужесточение санкций и недовольство США ближневосточной политикой Ирана за последние пять лет привели к переходу от переговорного процесса к первой военной операции США на иранской территории с 1980 года. Что происходило между США и Ираном с 2020 по 2025 годы?

Конец 2020: убийство Фахризаде и эскалация ядерной программы

После убийства ядерного физика Мохсена Фахризаде в конце ноября парламент Ирана одобрил закон о повышении обогащения урана до 20%, что превышает пределы, установленные СВПД. В Тегеране также угрожали ограничить допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты. В убийстве физика-ядерщика в Иране обвиняют Израиль и США, причем аятолла Али Хаменеи предрекает сохранение напряженности с США при Джо Байдене, одержавшем победу на ноябрьских выборах.

2021: дипломатические маневры и смена курса

Переговоры с Ираном возобновились при Джо Байдене, который попытался возродить ядерную сделку. Иран обвинил в взрыве на Натанзе Израиль и объявил о намерении увеличить обогащение урана до 60% чистоты. В том же году был избран президентом Ирана Ибрахим Раиси, который заморозил "ядерные переговоры" и занял более жесткую позицию, чем его предшественники.

Апрель: Венские переговоры

Стороны СВПД начинают переговоры в Вене для восстановления ядерной сделки. США и Иран спорят о последовательности возобновления обязательств. После взрыва в Натанзе (11 апреля), приписанного Израилю, Иран повышает обогащение урана до рекордных 60%, но продолжает диалог.

Июнь-Ноябрь: избрание Раиси

Консерватор Ибрахим Раиси избран президентом ИРИ. Переговоры замораживаются на время переходного периода, но в ноябре возобновляются с ужесточенной позицией Ирана. МАГАТЭ фиксирует рост ядерного потенциала Тегерана.

2022: альянсы против Ирана

Венский процесс застопорился. На мартовском саммите в Негеве собираются высокопоставленные дипломаты из США, Израиля, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Египта, среди главных тем поднимается вопрос сдерживания Тегерана. В том же месяце в Египте военные арабских государств провели секретное обсуждение противодействия иранским ракетам и дронам, о чем стало известно лишь спустя несколько месяцев. Во время июньского визита в Израиль Байден обещает не допустить, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию.

2023: обмен и эскалация

Сентябрь: обмен заключенными

Пятеро американцев были освобождены из-под стражи в Иране в рамках соглашения, включавшего кроме освобождения 5 иранцев разморозку США $6 млрд. После освобождения США ввели санкции против Министерства разведки Ирана и бывшего президента ИРИ Махмуда Ахмадинежада из-за отсутствия информации о другом американце, бывшего сотрудника ФБР Роберте Левенсоне, пропавшего в Иране и объявленного погибшим.

Октябрь: атака ХАМАС

После атаки ХАМАС 7 октября на Израиль США блокируют доступ Ирана к размороженным $6 млрд. В Израиле обвиняют Тегеран в вооружении группировок в секторе Газа.

2024: прямая конфронтация с Израилем

Впервые с 1979 года Иран наносит прямые удары по Израилю в апреле (ответ на авиаудар по иранскому консульству в Дамаске) и октябре (в ответ на ликвидацию лидеров ХАМАС и "Хезболлы"). Израиль проводит крупнейшую на тот момент атаку на иранскую территорию (уничтожение ПВО и ракетных заводов), а США предоставляют Израилю разведподдержку и ПВО.

2025: активизация переговоров и обмен ударами

Март-апрель: переговоры на грани

В марте администрация Трампа требует от Ирана прекратить поддержку хуситов. С 12 апреля состоялось 5 раундов непрямых переговоров между США и Ираном по ядерной сделке, а намеченная на 15 июня встреча так и не состоялась. Позднее стало известно, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и главный иранский переговорщик Аббас Аракчи поводили прямые переговоры по телефону после начала военных действий между ИРИ и Израилем.

Июнь: атака США на иранские объекты

Израиль атаковал иранские военные и ядерные объекты 13 июня, а уже в ночь на 22 июня после недели переговоров удары нанес Вашингтон. Трамп назвал операцию "ошеломляющим военным успехом", а представитель Пентагона сообщил о "чрезвычайно серьезных повреждениях" трех ядерных объектов, при этом степень ущерба, нанесенного ядерной программе, а также местонахождение обогащенного урана, пока неясны.

Чем США ударили по Ирану?

Американская атака на ядерные объекты Ирана произошла в ночь с 21 на 22 июня 2025 года. Целями ударов стали Фордо (урановый обогатительный завод под землей), Натанз (объект по обогащению урана) и Исфахан (ядерный исследовательский центр). В Пентагоне рассказали, что это была секретная миссия, о характере и тайминге которой в Вашингтоне знали лишь немногие.

В операции участвовали 7 бомбардировщиков B-2 Spirit, вылетевших с авиабазы Уайтмен в Миссури. Бомбардировщикам потребовалось нескольких дозаправок в воздухе во время перелета через Атлантику и Средиземное море. Еще восемь B-2 направилась к Гуаму в качестве отвлекающего маневра.

Уже над сушей на Ближнем Востоке бомбардировщики встретились с американскими истребителями и заправщиками. Незадолго до входа самолетов в иранское воздушное пространство подлодка США выпустила крылатые ракеты "Томагавк" в сторону Исфахана, они поразили цели уже после сброса бомб на двух других объектах.

Сначала были сброшены две противобункерные бомбы GBU-57 на объект в Фордо, а в течение следующих 25 минут по целям в Фордо и Натанзе отправили еще 12 таких бомб. Это было первым в истории применением бомбы, разработка которой началась в США 20 лет назад.

Всего, по сообщению Пентагона, в операции приняли участие более 120 самолетов и выпущено более 75 боеприпасов. В том числе, применены 14 бомб GBU-57 по Фордо и Натанзу, а также более пары десятков ракет "Томагавк" по Исфахану.