Гренландия 2026: статус, ресурсы, Трамп, прогнозы

Вокруг Гренландии продолжает разгораться острый международный кризис. Расскажем, где находится Гренландия на карте мира, какой статус у Гренландии, зачем Трампу нужна Гренландия, чем богата Гренландия, что сказал Трамп про Гренландию на Давосе, хочет ли Гренландия в США и что ждет Гренландию.

Заявления администрации США о намерениях установить контроль над островом спровоцировали беспрецедентную напряженность в трансатлантических отношениях.

Где находится Гренландия на карте мира?

Гренландия расположена в северной части Атлантического океана и также омывается Северным Ледовитым океаном, это крупнейший в мире остров, который при этом имеет наименьшую плотность населения на планете - около 0,026 человека на кв км. Большая часть ее территории лежит к северу от Полярного круга.

Гренландия отделена от канадского острова Элсмир узким проливом Нэрса, минимальная ширина которого составляет всего 26 км;

Исландия расположена от острова примерно в 320 км к юго-востоку через Датский пролив.

На многих картах, особенно в проекции Меркатора, Гренландия выглядит гигантской, часто сопоставимой по размеру с Африкой. В реальности ее площадь составляет 2,17 млн кв. км, что примерно равно площади Саудовской Аравии, Мексики или Демократической Республики Конго, и в 3 раза больше штата Техас в США. А территория Австралии превышает размеры острова больше, чем в 3 раза.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какой статус у Гренландии?

Географически Гренландия является частью Северной Америки, лежа на северо-восточной окраине континента. Однако политически это автономная территория в составе Королевства Дания, что связывает ее с Европой.

После периода колониального управления, начавшегося в 1721 году, Гренландия прошла путь от инкорпорации в состав Дании в 1953 году к получению самоуправления (хомруль) в 1979 году. Современное правовое положение определено Законом о самоуправлении от 21 июня 2009 года, признающим гренландский народ "народом в соответствии с международным правом, имеющим право на самоопределение".

Согласно этому закону, местное правительство и парламент обладают законодательной и исполнительной властью в широком спектре внутренних вопросов, включая систему образования, здравоохранение, рыболовство и управление минеральными ресурсами. Официальным языком объявлен гренландский (эскимосский язык инуитов). Однако ключевые полномочия, включая оборону, безопасность, внешнюю и денежно-кредитную политика, остаются в ведении датского правительства и парламента (Фолькетинга).

Зачем Трампу нужна Гренландия?

Текущий политический интерес к острову напрямую вытекает из его географии, которая приобретает новое значение в XXI веке.

Военно-стратегическое положение. Гренландия занимает ключевую позицию на подходах к Северной Америке. С 1951 года на ее северо-западе функционирует американская база “Питуффик”, играющая критическую роль в системе противоракетной обороны и наблюдения за космическим пространством НАТО;

Гренландия занимает ключевую позицию на подходах к Северной Америке. С 1951 года на ее северо-западе функционирует американская база “Питуффик”, играющая критическую роль в системе противоракетной обороны и наблюдения за космическим пространством НАТО; Контроль над Арктикой. Глобальное потепление приводит к таянию льдов, что открывает новые судоходные пути. Северный морской путь вдоль России и Северо-Западный проход через Канадский архипелаг могут снизить время пути между Азией и Европой на 10-15 дней по сравнению с маршрутами через Суэцкий или Панамский каналы;

Глобальное потепление приводит к таянию льдов, что открывает новые судоходные пути. Северный морской путь вдоль России и Северо-Западный проход через Канадский архипелаг могут снизить время пути между Азией и Европой на 10-15 дней по сравнению с маршрутами через Суэцкий или Панамский каналы; Природные ресурсы. Недра Гренландии содержат колоссальные запасы полезных ископаемых, критически важных для современной экономики.

Чем богата Гренландия?

Потенциал Гренландии уникален по своему масштабу и составу. По оценкам Геологической службы США, только в северо-восточной части острова (включая области под льдом) может содержаться около 31 млрд баррелей в нефтяном эквиваленте углеводородов - объем, сопоставимый с доказанными запасами нефти в США. Однако главное богатство лежит в минеральных ресурсах, формирование которых связано с длительной и сложной геологической историей острова за последние 4 млрд лет.

Ключевые минеральные ресурсы Гренландии

Редкоземельные элементы и редкие металлы - на юге (Гардар) и западе Гренландии (Карат) содержатся неодим и диспрозий, незаменимые для мощных магнитов в электромоторах и ветрогенераторах. Кванефьельд - одно из крупнейших в мире месторождений урана и РЗЭ;

Железо-титан-ванадиевые руды - месторождение Гардар на юге, ресурсы оцениваются в 421 млн тонн концентрата, богатого титаном и ванадием;

Железные руды - Исукасия, Итилиарсук, район Туле на западе и северо-западе Гренландии, месторождение Исукасия содержит около 1.1 млрд тонн руды;

Драгоценные камни и металлы - рубины и сапфиры добываются на месторождении Ааппалутток, золото находили в районе Нанорталика на юге, алмазоносные кимберлиты были обнаружены ещё в 1970-х годах;

Прочие ресурсы - значительные проявления никеля, меди, цинка, графита (критичен для аккумуляторов), а также криолита.

Несмотря на этот потенциал, горнодобывающая промышленность развита слабо. Основой экономики по-прежнему остается рыболовство, а бюджет существенно зависит от ежегодной датской дотации, размер которой в 2009 году был зафиксирован на уровне 3.4 млрд датских крон (с корректировкой на инфляцию). Согласно Закону о самоуправлении, доходы от добычи ресурсов уменьшают размер этой дотации, создавая экономический стимул для развития самостоятельности.

Что сказал Трамп про Гренландию на Давосе?

Интерес США к острову не нов: первое предложение о покупке было сделано еще в 1867 году, а в 1946 году президент Гарри Трумэн предлагал Дании $100 млн. Однако администрация Дональда Трампа перевела этот исторический интерес в плоскость прямых требований и экономического давления. Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп назвал присоединение Гренландии к США абсолютно необходимым для национальной и международной безопасности и заявил о начале переговоров о "приобретении" острова.

Объявленная причина - стратегическая безопасность и доступ к редкоземельным металлам. Однако аналитики отмечают, что это также соответствует нарративу "Америка превыше всего", в рамках которого союзники обвиняются в недостаточном вкладе в оборону, а база в Гренландии рассматривается не как вклад Дании в НАТО, а как признак ее “безответственности”. Фактически, Вашингтон стремится заменить сложившуюся за 75 лет модель сотрудничества в рамках союза на модель прямого контроля.

Для давления на Данию и ее союзников была выдвинута угроза введения 10-процентных пошлин на экспорт из восьми европейских стран с последующим повышением до 25%, однако 21 января Трамп от этой меры все-таки отказался. Ранее Белый дом также не исключал возможности применения военной силы, хотя столкнувшись с резким неприятием такой перспективы как в США (против более 80% американцев), так и в мире, в Давосе Трамп сообщил, что силовые методы применять не собирается.

Хочет ли Гренландия в США?

Несмотря на законное право на самоопределение и провозглашенную цель независимости, большинство гренландцев подходят к этому вопросу с прагматизмом. 85% населения выступают против присоединения к США, и лишь 6% поддерживают эту идею. При этом опросы показывают, что гренландцы не желают независимости, если ее ценой станет крах социального государства и резкое падение уровня жизни. Ключевым препятствием является экономическая зависимость: ежегодная дотация от Дании составляет около 600 млн евро, что критически важно для функционирования общества на территории с экстремальным климатом и высокой стоимостью жизни.

В прошедшие выходные в Гренландии состоялся протест против присоединения к США, ставший самым крупным в истории острова - участвовала пятая часть населения столицы.

Ранее лидеры всех политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением, отвергающим любые попытки аннексии со стороны США. Таким образом, несмотря на различия во внутренней политике, существует национальный консенсус о том, что будущий статус острова должен определяться самими гренландцами в рамках мирного, демократического процесса, а не внешним давлением.

Что ждет Гренландию?

Дипломатическое урегулирование (наиболее вероятный). Конфликт может быть переведен в конструктивное русло переговоров между США, Данией и Гренландией. Предметом обсуждения станет не суверенитет, а модернизация Договора 1951 года о базе "Питуффик", расширение сотрудничества в области безопасности в Арктике в рамках НАТО и совместные проекты по разработке ресурсов с гарантиями для Гренландии. Такой исход позволит США укрепить свои стратегические позиции, не разрушая правовой и дипломатический фундамент западных союзов;

Долгосрочная экономическая и политическая игра. США могут сделать ставку на постепенное усиление своего влияния в Гренландии через инвестиции, культурные и образовательные программы, стремясь изменить общественное мнение в долгосрочной перспективе. Целью может стать создание условий, при которых Гренландия в будущем сама предпочтет более тесные связи с Вашингтоном. Этот путь чреват ростом скрытой напряженности в отношениях с Копенгагеном;

Эскалация и раскол трансатлантического союза (наименее вероятный). В случае возобновления прямых угроз или силовых действий Европейский союз будет вынужден ввести серьезные ответные меры, например, задействовать "Инструмент против принуждения", известный как “торговая базука”. Это приведет к кризису в НАТО и фактическому расколу Запада.

Вне зависимости от исхода текущего кризиса, он уже запустил необратимые процессы. Европа ускорит движение к стратегической автономии, наращивая собственные оборонные мощности и снижая уязвимости в цепочках поставок критического сырья. Дания и Гренландия, в свою очередь, будут искать пути диверсификации партнерств и укрепления международно-правовой защиты своего суверенитета.