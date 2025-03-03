Гражданство по праву рождения 2026: что это такое, какие страны дают?

Расскажем, как называется гражданство по праву рождения, что такое гражданство по праву рождения в США, какова позиция Трампа и что значит решение Верховного суда США по гражданству, а также какие страны дают гражданство по праву рождения в 2026 году.

Как называется гражданство по праву рождения?

Гражданство по праву рождения представляет собой юридический принцип, по которому человек автоматически приобретает гражданство страны, где он родился. В основе этой практики лежит принцип "права почвы", который берет свое начало в английском общем праве. Этот принцип контрастирует с "правом крови", согласно которому гражданство ребенка зависит от гражданства его родителей, независимо от места его рождения.

Что такое гражданство по праву рождения в США?

В США концепция гражданства “по праву почвы” была формализована в 14-ой поправке к Конституции США (1868). Этот документ был принят для отмены решения Верховного суда 1857 года, отказывающего афроамериканцам в гражданстве. Поправка была специально разработана для обеспечения того, чтобы чернокожие люди, включая бывших рабов, пользовались равной защитой, предоставляемой гражданством. В первом разделе поправки указывается, что все, кто родился или получил гражданство США, обязаны соблюдать законы страны и подчиняться юрисдикции того штата, где они проживают. Данное положение стало правовой основой, гарантирующей гражданство практически всем детям, родившимся на американской земле, за крайне редкими исключениями, такими как дети иностранных дипломатов.

Прецедент, который стал основополагающим для этой практики, был создан Верховным судом в 1898 году. Дело касалось гражданина США китайского происхождения, который после визита в Китай столкнулся с отказом во въезде обратно из-за сомнений в его статусе гражданина. Верховный суд вынес решение в пользу Вонг Ким Арка, подтвердив его гражданство и указав, что поездки не влияют на этот статус.

Какая позиция Трампа в отношении гражданства по “праву почвы”?

В ходе предвыборной кампании 2024 года и после возвращения на пост президента Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец гражданству по “праву почвы”. Он утверждал, что эта практика способствует "вторжению" иммигрантов и "обдирает" налогоплательщиков, позволяя нелегальным иммигрантам пользоваться американской системой соцобеспечения. В 2023 году он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его политика лишит главного стимула для продолжения нелегальной иммиграции.

В первый день второго срока президентства Трамп подписал указ, запрещающий государственным органам предоставлять гражданство детям, рожденным на территории США, если их родители находились в стране нелегально или имели временные визы. Документ также распространялся на ситуации, когда один из родителей не был гражданином США или обладателем постоянного вида на жительство. По утверждению администрации, 14-ая поправка была неверно истолкована и что фраза "подчиненные их юрисдикции" автоматически исключает некоторые группы иммигрантов из гражданства по “праву почвы”. Юристы администрации настаивали на том, что поправка была написана в узком смысле для применения к недавно освобожденным рабам и никогда не предназначалась для всех лиц, родившихся в США.

Что значит решение Верховного суда США по гражданству?

На этой неделе Верховный суд США вынес решение по делу "Трамп против Барбары". Шестью голосами против трех суд отклонил президентский указ, постановив, что он является неконституционным. Судебное постановление подтвердило устоявшийся принцип, гласящий, что почти все дети, появившиеся на свет в США, являются гражданами этой страны. Суд постановил, что дети, рожденные на территории одного из штатов от родителей, находящихся в стране незаконно или временно, автоматически приобретают гражданство в силу 14-й поправки к Конституции, определяющей гражданство.

Решение Верховного суда подтверждает, что Конституция США, а не исполнительная власть, определяет границы американского гражданства. Во-вторых, оно наносит серьезный удар по усилиям администрации Трампа по реформированию иммиграционной политики. Суд отклонил попытку переопределить конституционные права с помощью исполнительных действий, сигнализируя о том, что даже в условиях высокой политической поляризации существуют конституционные ограничения президентской власти в вопросах иммиграции.

Как Трамп отреагировал на решение суда?

Глава Белого дома назвал решение суда "очень плохим" для США. В то же время он предположил, что Конгресс может легко решить этот вопрос путем принятия законодательства, без необходимости внесения громоздкой поправки в Конституцию. Трамп призвал Конгресс начать работу над прекращением "дорогого и несправедливого гражданства по праву почвы”. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, которого часто называют архитектором иммиграционной политики Трампа, назвал решение "одним из самых разрушительных и возмутительных решений" Верховного суда. Он заявил, что американское гражданство не является правом по рождению для всего мира и что ни одно положение Конституции нельзя истолковать как требующее национального самоуничтожения.

Но несмотря на заявления Трампа о намерении продолжать борьбу, пути для отмены гражданства по праву рождения в США крайне ограничены. Решение Верховного суда, принятое на конституционных основаниях, значительно сужает возможности для законодательных изменений. Для изменения смысла Четырнадцатой поправки потребуется внесение поправки в Конституцию, что является чрезвычайно сложным и длительным процессом, требующим широкой двухпартийной поддержки. Шансы на принятие такой поправки чрезвычайно малы.

Кому выгодно решение Верховного суда США?

Решение суда приносит пользу прежде всего иммигрантским сообществам. Согласно совместному исследованию Института миграционной политики и Университета штата Пенсильвания, опубликованному в мае 2025 года, если бы указ Трампа вступил в силу, примерно 255 тысяч младенцев в год рождались бы в США без гражданства, что увеличило бы число нелегальных иммигрантов на 2,7 млн к 2045 году. Согласно оценкам, латиноамериканские иммигранты пострадали бы больше всего, составив более 90% родившихся в США людей без легального статуса к 2050 году.

Решение также приносит пользу экономике США. Согласно оценкам Центра изучения миграции, бенефициары гражданства по праву рождения внесут в экономику США $7,7 трлн за счет своих доходов в период с 1975 по 2074 год. По данным Pew Research Center, более 6 млн человек, родившихся в США, живут по крайней мере с одним нелегальным иммигрантом-родителем. Согласно опросу Pew Research Center, 56% взрослых американцев выступили против указа Трампа, в то время как поддержали его 43%.

Что такое натурализованный гражданин в США?

Натурализованный гражданин - это человек, который не был гражданином страны по рождению, но приобрел гражданство через один из установленных законом путей. После получения натурализации такие лица пользуются полными и равными правами с коренными гражданами США. Четырнадцатая поправка защищает права как граждан по праву рождения, так и натурализованных граждан, запрещая правительству ограничивать "привилегии или иммунитеты" тех или других.

Какие страны дают гражданство по праву рождения?

Вопреки заявлениям американского лидера о том, что США остаются единственной страной, автоматически предоставляющей гражданство родившимся на ее территории, это не соответствует действительности. По данным Pew Research Center и других источников, более 30 стран мира предоставляют аналогичные права. Еще столько же государств применяют различные формы ограниченного "права почвы".

Неограниченное гражданство по праву рождения

В США, Канаде, Мексике;

В Антигуа и Барбуде, Барбадосе, Белизе, Коста-Рике, на Кубе, Доминике, Сальвадоре, Гренаде, Гватемале, Гондурасе, Ямайке, Никарагуа, Панаме, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Тринидаде и Тобаго;

В Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Эквадоре, Гайане, Парагвае, Перу, Уругвае, Венесуэле;

В Лесото, Танзании, Чаде;

В Пакистане;

На Фиджи, Тувалу.

В этих странах ребенок, родившийся на их территории, получает гражданство, независимо от гражданства своих родителей или их иммиграционного статуса. Исключения обычно минимальны и касаются лишь детей иностранных дипломатов или "иностранцев, находящихся проездом", как, например, в Чили.

Ограниченное гражданство по праву рождения

В Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Нидерландах, Мальте, Люксембурге, Латвии, Ирландии, Греции;

В Индии, Индонезии, Японии, Иране, Таиланде, Малайзии, Монголии, Макао, Израиле;

В Египте, ЮАР, Судане, Марокко;

В Австралии;

В Доминиканской Республике и Колумбии, которая в 2026 году приняла закон, предоставляющий гражданство по рождению детям венесуэльских мигрантов, однако в целом ее законодательство основано на принципе "права крови".

В этих странах автоматическое получение гражданства по рождению возможно только при выполнении ряда условий. Обычно необходимо, чтобы хотя бы один из родителей ребенка имел гражданство страны, вид на жительство или прожил в стране установленный срок.

В Великобритании, к примеру, ребенок приобретает гражданство, только если на дату его рождения хотя бы один из родителей является гражданином страны, обладает статусом поселенца или имеет право на бессрочное проживание здесь. До референдума 2004 года Ирландия была одной из немногих стран ЕС, где гражданство предоставлялось практически без ограничений. Дети иностранцев могут стать гражданами Греции, если их родители легально проживают в стране на протяжении длительного времени и ребёнок интегрируется в греческую систему образования.