Что такое файбермаксинг и почему этот новый тренд может быть опасным?

Тренд, получивший название файбермаксинг, предполагает резкое увеличение ежедневного потребления клетчатки путем замены других групп продуктов на клетчатку в виде добавок или большего количества цельных продуктов. Хотя недостаток клетчатки - глобальная проблема, поскольку большинство людей не добирают ее дневную норму, такой экстремальный подход несет определенные риски для здоровья.
Что такое файбермаксинг?
Файбермаксинг (fibremaxxing) - новый тренд в культуре здорового образа жизни, направленный на улучшение пищеварения. Смысл тренда состоит в том, что в ежедневный рацион включают богатые клетчаткой фрукты, овощи, бобовые и орехи, дополняя их семенами чиа или псиллиумом. Тренд стал вирусным, однако подход "чем больше - тем лучше" может повлечь за собой резкие изменения в питании, к которым организм не готов, ухудшив проблемы с пищеварением.
Чем опасен файбермаксинг?
Резкое увеличение потребления клетчатки - верный путь к расстройству пищеварения. Микробиоте кишечника нужно время, чтобы адаптироваться к количеству клетчатки. Резкий скачок с низкого уровня потребления до нормального, либо со среднего до 40-50 граммов может вызвать сильное вздутие, спазмы и боли в животе. Поэтому несмотря на название, файбермаксинг должен быть постепенным. Увеличивать потребление клетчатки стоит всего на 3-5 граммов за раз и сохранять этот уровень в течение нескольких дней, прежде чем добавлять еще.
- Нарушение всасывания нутриентов: избыток клетчатки (особенно из добавок) мешает усвоению железа, кальция, цинка, а также макроэлементов;
- Дегидратация и дисбаланс: клетчатка требует много воды, так как без адекватной гидратации она обезвоживает ткани. Замена других групп продуктов на клетчатку нарушает сбалансированность рациона;
- Отсутствие данных о долгосрочном эффекте высоких доз: нет надежных исследований о безопасности ежедневного потребления более 40 г клетчатки на длительный срок;
- Неоптимальные источники: акцент на сырых овощах или порошках вместо разнообразных цельных продуктов может раздражать ЖКТ. Кулинарная обработка повышает усвояемость.
Сколько клетчатки нужно в день?
Рекомендуемая суточная норма клетчатки для взрослого человека составляет 25-35 граммов. Для детей норма рассчитывается как возраст ребенка +5 граммов, но не менее 10 граммов. В среднем, мужчинам рекомендуется потреблять около 30-38 граммов, а женщинам - 21-25 граммов в день. При этом важно помнить, что потребление клетчатки зависит от калорийности рациона, в среднем рекомендуется 14 граммов на 1000 ккал. Считается, что около 90% людей не набирают за день норму клетчатки.
Польза разумного потребления клетчатки неоспорима:
- Снижение риска СРК и болезни Крона;
- Контроль сахара в крови (замедление всасывания глюкозы) и снижение риска диабета 2 типа;
- Снижение "плохого" холестерина и риска сердечных заболеваний;
- Долгое чувство сытости, помощь в контроле веса;
- Снижение риска колоректального рака за счет вывода токсинов.
В каких продуктах содержится клетчатка?
Продукты, богатые клетчаткой, сгруппированы по категориям, с указанием примерного содержания клетчатки на 100 г. Содержание указано для сырых продуктов, если не оговорено иное.
Овощи (растворимая и нерастворимая клетчатка)
- Артишоки (приготовленные): 8.6 г
- Зеленый горошек - 5.5 г
- Брюссельская капуста - 3.8 г
- Брокколи - 2.6 г
- Морковь - 2.8 г
- Свекла - 2.0 г
- Капуста белокочанная - 2.5 г
- Цветная капуста - 2.0 г
- Шпинат - 2.2 г
- Картофель (с кожурой, запеченный) - 2.2 г
- Тыква (приготовленная) - 2.8 г
- Батат - 3.0 г
Фрукты и ягоды (преимущественно растворимая клетчатка - пектин)
- Авокадо - 6.7 г
- Малина - 6.5 г
- Груша (с кожурой) - 3.1 г
- Яблоко (с кожурой) - 2.4 г
- Банан - 2.6 г
- Апельсин - 2.4 г
- Клубника - 2.0 г
- Чернослив) - 7.1 г
- Курага (сушеные абрикосы) - 7.3 г
- Инжир сушеный - 9.8 г
Цельнозерновые продукты и крупы (нерастворимая + бета-глюканы)
- Отруби пшеничные - 43.6 г
- Овсяные хлопья (геркулес) - 10.6 г
- Гречка (ядрица) - 11.3 г
- Перловая крупа - 15.6 г
- Булгур (приготовленный) - 4.5 г
- Киноа (приготовленная) - 2.8 г
- Хлеб цельнозерновой/из обойной муки - 6-9 г
- Хлеб ржаной - 5.8 г
- Неочищенный (бурый) рис (приготовленный) - 1.8 г
- Бобовые (растворимая + нерастворимая):
- Чечевица (приготовленная) - 7.9 г
- Фасоль (красная, приготовленная) - 6.4-9.8 г (в зависимости от сорта)
- Нут (приготовленный) - 7.6 г
- Горох колотый (приготовленный) - 8.3 г
- Соевые бобы (приготовленные) - 6.0 г
Орехи и семена (растворимая + нерастворимая)
- Семена чиа - 34.4 г
- Семена льна - 27.3 г
- Семена тыквы - 6.0 г
- Миндаль - 12.5 г
- Фисташки - 10.3 г
- Семена подсолнечника - 8.6 г
- Грецкие орехи - 6.7 г
- Кунжут - 11.8 г
- Псиллиум (шелуха подорожника) - до 80 г (мощная добавка, требует осторожности)
Как употреблять клетчатку правильно?
Ключевые рекомендации по употреблению продуктов, богатых клетчаткой
- Разнообразие: стоит стремиться к 30+ разным растениям в неделю (овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена, травы);
- Цельные продукты лучше добавок: лучше получать клетчатку из пищи вместе с витаминами, минералами и антиоксидантами. Добавки нужно принимать только по показаниям врача или если никак не получается набрать норму едой;
- Постепенность: увеличивать потребление клетчатки стоит не больше чем на 3-5 г в день каждые несколько дней, чтобы избежать вздутия;
- Вода: на каждый грамм клетчатки нужно выпивать дополнительно 30-50 мл воды (суммарно не менее 1.5-2 литров в день);
- Обработка: при чувствительном ЖКТ овощи (особенно крестоцветные) лучше тушить, запекать или готовить на пару;
- Баланс: не стоит заменять белки и жиры клетчаткой, нужно добавлять ее к основным приемам пищи (овощи к мясу или рыбе, семена в кашу или йогурт, фасоль в суп).
Таким образом, файбермаксинг - это искажение здравой идеи о важности клетчатки. Клетчатка жизненно необходима, но больше не равно лучше. Лучше отказаться от экстремальных доз и добавок в пользу постепенного, разнообразного включения цельных растительных продуктов в сбалансированный рацион. Это единственный научно обоснованный путь к здоровью кишечника и организма в целом.