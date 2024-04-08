5 самых дорогих блюд мира

Кулинария – не только способ удовлетворить голод, но и искусство, способное поражать воображение и удивлять своими изысками. В этой сфере существуют настоящие произведения искусства, стоимость которых может достигать астрономических сумм. Расскажем о самых дорогих блюдах и продуктах в мире.

Икра белуги-альбиноса Almas (Иран)

Деликатес Almas производится из икры белуги-альбиноса, выловленной в Каспийском море. Само слово almas переводится как "бриллиант", что лишний раз подчеркивает ее ценность. Этот вид белуги чрезвычайно редкий, их лишь единицы в природе. К тому же икру такие рыбы приносят зрелом возрасте – от 20 лет, поэтому чем старше рыба, тем ценнее икра и светлее ее оттенок. Цена за килограмм продукта может достигать 25-30 тысяч долларов, а на одном из аукционов ее стоимость дошла до 33 тысяч евро. В год производят всего 10 килограммов икры. Банку для этого деликатеса делают тоже необычную – из 24-каратного золота. Икра внесена в Книгу Рекордов Гиннеса как самая дорогая и редкая в мире.

«Эльфийский мед» (Турция)

Горный деликатес признан самым дорогостоящим медом в мире. Его добывают в легендарной пещере Артывин, расположенной в живописных горах Турции. Пещера находится на внушительной высоте - 2500 метров над уровнем моря. Местные пчелы создают свой драгоценный продукт, собирая нектар с редких горных растений и целебных трав. Свойства этого меда особенно ценятся благодаря богатому составу. В окрестностях пещеры растет множество лекарственных растений, что делает конечный продукт невероятно насыщенным полезными минералами и витаминами. Цена этого редкого продукта достигает 10 тысяч евро за килограмм. Такая впечатляющая стоимость объясняется не только труднодоступностью места добычи, но и особыми условиями производства.

Чай «Да Хун Пао» (Китай)

Это уникальный чай представляет собой продукт особой выдержки и глубокой ферментации. Его изготавливают по древним технологиям из листьев чайных кустов редчайшего сорта. Историческая ценность этого напитка неоспорима: из шести легендарных кустов, положивших начало сорту несколько веков назад, сохранились лишь единицы. Ежегодно с этих по-настоящему драгоценных растений собирают всего 400 граммов чайного листа. Рекордная продажа состоялась в 2011 году, когда урожай был продан за полмиллиона долларов. С тех пор ситуация кардинально изменилась: весь подлинный «Да Хун Пао», получаемый с этих уникальных кустов, хранится в Китайском национальном музее чая. Власти ввели строгий запрет на дальнейший коммерческий сбор продукта. На рынке можно встретить чай под тем же названием, но его происхождение иное. Дело в том, что в 1980-х годах началось вегетативное размножение «потомков» оригинальных кустов. Именно с этих новых растений производится чай, который сегодня поступает в продажу под знаменитым именем, но он не имеет прямого отношения к тому древнему чаю.

Тако Grand Velas (Мексика)

Стоимость этого блюда в ресторане составляет порядка 25 тысяч долларов. Рецепт включает в себя как традиционные мексиканские продукты, так и дорогие деликатесы:

традиционная кукурузная лепешка

премиальная говядина Кобе

редкая икра белуги

изысканный сыр Бри

благородный черный трюфель

декоративные хлопья съедобного золота.

Соус к блюду готовят из особых острых перцев чили с добавлением элитной текилы, а также тщательно отобранных кофейных зерен.

Рыбацкий десерт Fortress Stilt (Шри-Ланка)

Необычный десерт под названием Fortress Stilt («Крепостная свая») можно попробовать на Шри-Ланке. В центре блюда - фигурка рыбака на ходулях, сделанная из шоколада, которую венчает драгоценный аквамариновый камень весом 80 каратов.

Основу блюда составляет традиционный итальянский десерт кассата, которую приправляют ликером. Оформление десерта включает в себя компот из сочного манго и спелого граната, соус сабайон на основе шампанского. Все это украшено тончайшими листами сусального золота. Подача у блюда тоже необычная – вместе с ним приносят стеклянные столовые приборы ручной работы.