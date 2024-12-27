Все президенты Грузии: от советского диссидента до футболиста

Александр Клемент

История президентского правления в Грузии напоминает политический сериал, главные роли в котором исполнили есть писатель-диссидент, свергнутый в результате переворота; советский министр иностранных дел, участвовавший в завершении холодной войны; молодой реформатор; философ; французский дипломат и профессиональный футболист.

С 1991 года Грузия прошла путь от эйфории независимости через гражданскую войну и революции к европейским амбициям и недопониманию с Брюсселем. После конституционных реформ 2010-х годов президент в Грузии имеет ограниченные полномочия, а ответственность за управление страной несет премьер-министр.

Звиад Гамсахурдия - первый президент независимой Грузии

Годы президентства: 1991-1992

Грузия - это страна грузин, однако представители всех национальностей Грузии обладают равными правами

- Гамсахурдия

Звиад Гамсахурдия родился 31 марта 1939 года в Тбилиси. Сын знаменитого писателя Константина Гамсахурдия был известным диссидентом советской эпохи: выступал против нарушений прав человека и подвергался преследованиям со стороны властей. В 1991 году, после восстановления независимости Грузии, Гамсахурдия стал первым демократически избранным президентом страны. Его победа сопровождалась огромными ожиданиями: после десятилетий советской власти грузины получили собственное государство.

Интересный факт: Гамсахурдия был специалистом по американской литературе и преподавал в Тбилисском государственном университете. Для человека, которому предстояло возглавить молодое государство в условиях политического и экономического кризиса, это была необычная предыстория. Однако его президентство оказалось коротким. Противостояние с оппозицией переросло в вооруженный конфликт, и в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут. В 1993 году он погиб при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.

Гамсахурдия был специалистом по американской литературе и преподавал в Тбилисском государственном университете. Для человека, которому предстояло возглавить молодое государство в условиях политического и экономического кризиса, это была необычная предыстория. Однако его президентство оказалось коротким. Противостояние с оппозицией переросло в вооруженный конфликт, и в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут. В 1993 году он погиб при обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры. Парадокс: человек, ставший символом национального освобождения, не смог удержать власть в независимой стране, за которую боролся.

Эдуард Шеварднадзе - советский дипломат мирового масштаба

Годы президентства: 1995-2003

Я не хочу войти в историю как человек, допустивший кровопролитие

- Шеварднадзе

Эдуард Шеварднадзе родился 25 января 1928 года в селе Мамати Ланчхутского района Грузинской ССР в семье педагога. По настоянию родителей поступил в Тбилисский медицинский техникум, но не стал заниматься медициной. В 1951 году окончил партийную школу при ЦК КП(б) Грузии, в 1959 году Кутаисский педагогический институт им. А. Цулукидзе по специальности «история».

Шеварднадзе был самым опытным политиком среди грузинских президентов. До распада СССР он руководил Грузинской ССР, в 1985–1990 годах занимал пост министра иностранных дел Советского Союза при Михаиле Горбачеве, участвовал в переговорах, связанных с окончанием холодной войны и объединением Германии.

После распада СССР Шеварднадзе вернулся в Грузию, где в условиях политического хаоса постепенно восстановил центральную власть, а затем стал президентом. При нем Грузия укрепляла связи с Западом и начала заявлять о стремлении к евроатлантической интеграции. Одновременно страна переживала экономические трудности, коррупцию и проблемы с государственными институтами.

Интересный факт: до возвращения в грузинскую политику Шеварднадзе был одним из самых узнаваемых представителей советской дипломатии на международной арене. Его фамилия была знакома западным лидерам задолго до того, как он стал президентом Грузии. В ноябре 2003 года массовые протесты, вошедшие в историю как «революция роз», вынудили его уйти в отставку. Эдуард Шеварднадзе умер 7 июля 2014 года после продолжительной болезни.

до возвращения в грузинскую политику Шеварднадзе был одним из самых узнаваемых представителей советской дипломатии на международной арене. Его фамилия была знакома западным лидерам задолго до того, как он стал президентом Грузии. В ноябре 2003 года массовые протесты, вошедшие в историю как «революция роз», вынудили его уйти в отставку. Эдуард Шеварднадзе умер 7 июля 2014 года после продолжительной болезни. Парадокс: дипломат, участвовавший в глобальных переменах, оказался не в состоянии обеспечить доверие к власти внутри собственной страны.

Михаил Саакашвили - президент реформ и конфронтации

Годы президентства: 2008-2013

Страна должна стоять на своих двоих, а не двигаться на костылях. На костылях далеко не уйдешь

- Саакашвили

Михаил Саакашвили родился 21 декабря 1967 года в Тбилиси. В 1984 году окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил в Украинский институт международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко, специальность «международное право». Саакашвили пришел к власти после «революции роз» -масштабных протестов против результатов парламентских выборов 2003 года. Молодой политик с юридическим образованием, полученным в том числе в США, обещал покончить с коррупцией и превратить Грузию в современное европейское государство. Его правление стало периодом быстрых и заметных реформ. Изменились полиция и государственные службы, упростились многие административные процедуры, была усилена борьба с повседневной коррупцией. Тбилиси заметно преобразился.

Но реформы сопровождались концентрацией власти, конфликтами с оппозицией и критикой в связи с нарушением прав человека. В 2008 году Пятидневная война, после которой Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, что также негативно отразилось на авторитете Саакашвили.

В 2007 году Саакашвили досрочно ушел в отставку на фоне массовых протестов, чтобы провести новые президентские выборы, а затем был переизбран в 2008 году. Его второй срок завершился в 2013-ом.

Интересный факт: Саакашвили получил образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке и проходил обучение в европейских учебных заведениях, поэтому его политический стиль и ориентация на западные реформы во многом сформировались за пределами Грузии. После ухода с президентского поста его политическая карьера продолжилась за рубежом, в том числе на Украине. Позднее Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан и осужден по уголовным делам, которые он и его сторонники называют политически мотивированными.

Саакашвили получил образование в Колумбийском университете в Нью-Йорке и проходил обучение в европейских учебных заведениях, поэтому его политический стиль и ориентация на западные реформы во многом сформировались за пределами Грузии. После ухода с президентского поста его политическая карьера продолжилась за рубежом, в том числе на Украине. Позднее Саакашвили вернулся в Грузию, был задержан и осужден по уголовным делам, которые он и его сторонники называют политически мотивированными. Парадокс: президент, ассоциировавшийся с модернизацией страны, оставил после себя не только институциональные реформы, но и глубокий политический раскол.

Георгий Маргвелашвили – философ

Годы президентства: 2013-2018

С уходом Саакашвили уходит и эпоха постсоветской политики. Настает время современного европейского государства с современными европейскими традициями

- Маргвелашвили

Георгий Маргвелашвили родился 4 сентября 1969 года в Тбилиси. Маргвелашвили получил образование в Тбилиси, изучал философию и работал в академической среде. В политику пришел при поддержке партии «Грузинская мечта», основанной Бидзиной Иванишвили. В 2013 году Маргвелашвили победил на президентских выборах. Его срок пришелся на период изменения политической системы: конституционные реформы постепенно переносили центр исполнительной власти от президента к правительству и премьер-министру. Отношения Маргвелашвили с политическим лагерем, который первоначально поддержал его кандидатуру, со временем осложнились. Он выступал за самостоятельность института президентской власти и критиковал отдельные решения правительства.

Интересный факт: Маргвелашвили пришел в президентский дворец из университетской среды. Его академическая специализация -философия.

Маргвелашвили пришел в президентский дворец из университетской среды. Его академическая специализация -философия. Парадокс: Маргвелашвили стал президентом в момент, когда сама должность постепенно теряла значительную часть прежней политической силы.

Саломе Зурабишвили - дипломат с французским прошлым

Годы президентства: 2018-2024

Я президент каждого, независимо от сексуальной ориентации или религиозной принадлежности. Ни один человек не должен подвергаться дискриминации

- Зурабишвили

Саломе Зурабишвили - одна из самых необычных фигур в истории грузинского президентства. Она родилась в Париже 18 марта 1952 года в семье грузинских эмигрантов, покинувших Грузию после установления советской власти. В 1972—1973 годах Зурабишвили училась в Колумбийском университете в США, где преподавал Збигнев Бжезинский. С 1974 года Зурабишвили работала в системе МИД Франции, а в 2003 году была назначена послом Франции в Грузии. Позднее стала министром иностранных дел Грузии, что, по личному признанию Зурабишвили, всегда было ее мечтой, а также получила грузинское гражданство и полноценно вошла в национальную политику.

В 2018 году Зурабишвили победила на последних прямых президентских выборах в Грузии. Ее кандидатуру поддерживала правящая партия «Грузинская мечта», хотя формально она баллотировалась как независимый кандидат. Со временем отношения Зурабишвили с правящей партией резко ухудшились. Особенно острым конфликт стал после парламентских выборов 2024 года и споров о европейском курсе страны.

Интересный факт: Зурабишвили свободно ориентировалась в европейской дипломатической среде задолго до того, как стала президентом Грузии. Ее биография соединяет историю грузинской эмиграции с современной европейской политикой.

Зурабишвили свободно ориентировалась в европейской дипломатической среде задолго до того, как стала президентом Грузии. Ее биография соединяет историю грузинской эмиграции с современной европейской политикой. Парадокс: Зурабишвили, пришедшая к власти при поддержке правящей партии, в итоге стала одним из наиболее заметных ее оппонентов.

Михаил Кавелашвили - профессиональный футболист

Годы президентства: с 2024 по наст. время

Я сделаю все, чтобы объединить грузинское общество вокруг национальных интересов, идентичности и идеи независимости страны

- Кавелашвили

Михаил Кавелашвили родился 22 июля 1971 года в Болниси Грузинской ССР. Играл за тбилисское «Динамо», английский «Манчестер Сити» и несколько швейцарских клубов, а также выступал за сборную Грузии.

В 2016 году Кавелашвили стал депутатом парламента, а позднее участвовал в создании политического движения «Сила народа», которое выступало против западных подходов к грузинской политике и критиковало влияние иностранных организаций. В декабре 2024 года коллегия выборщиков избрала его президентом. Это были первые президентские выборы в Грузии, проведенные по новой системе без всенародного голосования. Но его вступление в должность произошло на фоне острого политического кризиса. Оппозиция и предыдущий глава государства Саломе Зурабишвили оспаривали легитимность избрания; часть международных институтов также выражала сомнения в легитимности политического процесса, предшествовавшего выборам.

Интересный факт: Кавелашвили - первый в череде президентов, чья известность первоначально была связана с профессиональным спортом.

Кавелашвили - первый в череде президентов, чья известность первоначально была связана с профессиональным спортом. Парадокс: бывший футболист оказался во главе страны в тот важный момент, когда споры о ее европейском будущем и легитимности институтов стали важнейшей темой внутренней политики.

Историю грузинского президентства нельзя полностью понять без двух фигур, которые временно исполняли обязанности президента.

Нино Бурджанадзе исполняла обязанности президента дважды: после отставки Шеварднадзе в 2003 году и после ухода Саакашвили в 2007-ом. Ее роль была особенно важна в периоды политического перехода.

Эдуард Шеварднадзе в 1992–1995 годах, до официального избрания президентом, руководил страной как глава Госсовета и позднее глава государства. Это был переходный период после свержения Гамсахурдии, когда Грузия пыталась восстановить управляемость и выйти из вооруженного противостояния.

За три с лишним десятилетия Грузия сменила несколько политических поколений, но за различиями в биографиях президентов скрывается одна общая проблема: как построить устойчивое государство, когда общество расколото, внешнеполитический курс вызывает споры, а доверие к институтам власти постоянно испытывается на прочность. История грузинских президентов показывает, что личная харизма, международные связи и даже масштабные реформы сами по себе не гарантируют политической стабильности.