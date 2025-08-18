Смог ли Трамп найти вашингтонский консенсус?

18 августа Дональд Трамп сделал еще один шаг в сторону урегулирования украинского конфликта, встретившись в Белом доме с Владимиром Зеленским после саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

Владимир Зеленский прибыл на этот раз в Вашингтон не один, а в сопровождении лидеров стран Европы. Сначала Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским, и уже на открытой части встречи у журналистов была возможность понять, о чем пойдет речь в закрытой части и каков настрой Белого дома.

США и Украина

Из ответов американского президента на вопросы журналистов стало ясно несколько моментов. Во-первых, Трамп считает необходимым предоставить Украине гарантии безопасности, и основную роль в этом должны играть европейские страны. Лидер США заверил, что готов внести свой вклад в безопасность Украины, но по поводу возможности дислокации американских войск пообещал дать ответ к концу дня (его, кстати, так и не последовало). "Европейцы хотят предоставить Украине надежные гарантии безопасности, и мы их в этом поддержим", - отметил Трамп.

Во-вторых, больше никаких разговоров о временном прекращении огня. Трамп дал понять, что перемирие не обязательно, и мирную договоренность по Украине можно согласовать в разгар боевых действий. Американский лидер обозначил намерение поскорее закончить конфликт на Украине. "Этого хотят все стороны и весь мир", но сроки достижения мира оценить невозможно, подчеркнул он. Кроме того, Трамп дал понять, что его цель - провести трехстороннюю встречу с участием лидеров США, России и Украины.

На брифинге с участием Зеленского и Трампа говорил практически только президент США - но это понятно, тон мирного процесса задает Вашингтон. Украинский президент высказался лишь про выборы, которые он готов провести, но не во время боевых действий, и относительно поставок оружия. У Украины сложности с закупками американских вооружений, и ей нужны еще системы ПВО Patriot, заметил Зеленский.

США и ЕС

Затем формат беседы был расширен, и двум президентам компанию составили канцлер ФРГ, президенты Франции и Финляндии, премьеры Великобритании и Италии, генсек НАТО и глава Еврокомиссии. На пресс-конференции Трамп, представляя их, всем раздал комплименты, особенно выделив Джорджию Мелони и Фридриха Мерца. Итальянскую премьер-министра он обозначил как "великого лидера и вдохновение", а Мерцу сказал, что тот "сильный", хорошо выглядит и, кажется, "загорел". Канцлер ФРГ, кстати, прервал свой отпуск, чтобы приехать в Вашингтон.

На открытой части переговоров Трамп всем дал слово, а сам выступил первым. Основные тезисы его выступления сводились к "гарантиям безопасности", разделению ответственности по будущему Украины с Европой, трехсторонней встрече, надежде на достижение мира и прекращение огня, что "пока не получается", и снижению страхов о нападающей России, которые "преувеличены".

Выступления лидеров Европы были достаточно лаконичными. Генсек НАТО Марк Рютте отметил "гарантии безопасности". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась лишь к теме "украинских детей", которых, по ее мнению, надо вернуть из России. Слова евробюрократа удивили Трампа - "Мы же собрались по другому поводу".

Чуть яснее говорили руководители ведущих стран Европы. "Давайте попробуем договориться о прекращении огня", - предложил Мерц, не сказав ничего про территории и гарантии безопасности. Мелони похвалила Трампа за посредничество, без которого "никакого признака диалога за три года мы не видели". Итальянская премьер-министр призвала страны НАТО к единству и указала на необходимость "обсуждать гарантии безопасности" Украине.

Макрон тоже поблагодарил Трампа и отметил желание стран НАТО достичь мира. Основные его предложения - трехсторонняя встреча, гарантии безопасности Украине и вклад в них стран "коалиции желающих", режим прекращения огня, укрепление ВСУ. Стармер акцентировал внимание на гарантиях безопасности для Украины по примеру пятой статьи НАТО, но в применении только к Европе. Британский премьер считает "полезным" проведение саммита США-РФ-Украина.

Единственным, кто, казалось, выбивался из состава европейских политиков - финский президент Александр Стубб. Но, несмотря на маленькие размеры страны, ее лидер пользуется большой симпатией Трампа. Стубб объяснил свое присутствие тем, что у Финляндии большая граница с Россией и есть опыт решения конфликтов с ней. Кстати, в начале СВО ряд западных СМИ писали о "финляндизации Украины", имея ввиду нейтралитет Хельсинки в период "холодной войны". Стубб предложил установить "справедливый мир" и назвал гарантии безопасности Украине "важнейшим вопросом".

Инсайды по закрытой части

Дальнейшие дискуссии руководителей ЕС, НАТО и США с Зеленским прошли за закрытыми дверями. Из инсайдов в Financial Times и Reuters, а также скудных заявлений участников в ночь на 19 августа стало известно следующее.

Трамп созвонился прямо во время переговоров с Путиным, и тот якобы дал согласие на проведение трехсторонней встречи. Гарантии безопасности со стороны США Украине выглядят как поставки вооружения. FT писал о договоренностях на $90 млрд по закупке самолетов, систем ПВО и других видов оружия. Зеленский информацию подтвердил.

Макрон отметил, что участники обсуждали санкции против России в случае отказа от завершения конфликта. Рютте внес ясность по членству Украины в НАТО - оно не обсуждалось, как и отправка европейских и американских военных. Что касается гарантий безопасности для Украины, то со слов Зеленского их проработают в течение 10 дней.

Трамп подвел итоги

Чуть больше света на переговоры пролило самое главное действующее лицо. 19 августа Дональд Трамп заявил следующее:

европейские лидеры с пониманием относятся к необходимости уступки территорий Украиной;

Зеленский должен показать гибкость в вопросе уступок;

Франция, Британия и Германия хотят отправить войска на Украину, но США этого делать не будут "пока я президент США";

вступление Украины в НАТО невозможно, как и отчуждение Крыма от России;

США работают над организацией встречи Путина и Зеленского, но Трамп не планирует принимать участие в первой возможной встрече.

С одной стороны, деталей и заявлений очень много, но не меньше и вопросов о том, насколько позиции США и Европы консолидированы и действительно ли Зеленский пошел на уступки по тем моментам, которые обозначил Трамп.

Европа, как и президент США, хочет мира, видит необходимость во встрече Путина и Зеленского и вроде как согласилась с невступлением Украины в НАТО. Но Франция, Германия и Британия по-прежнему хотят использовать санкции как инструмент давления, добиваются режима прекращения огня и настроены на отправку своих войск на Украину. Из-за того, что такие планы противоречат позиции Кремля по решению конфликта, а с Путиным Трамп хочет найти общий язык, поведение Европы может создать препятствия на пути к миру.