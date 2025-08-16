Трамп созвонился с Путиным в понедельник вечером

Президент США провел сегодня телефонный разговор с российским коллегой. Он состоялся всего через несколько дней после первой за шесть личной встречи, которая прошла на Аляске в минувшую пятницу.

Вечером 18 августа состоялся телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишут американские СМИ.

По данным информационного портала Axious, который ссылается на два информированных источника, Трамп созвонился с главой российского государства, находясь в Белом доме на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским и группой европейских лидеров.

"Президент Трамп позвонил российскому президенту Владимиру Путину, когда украинский президент Владимир Зеленский и семеро европейских лидеров собрались в Белом доме"

Напомним, в понедельник в Белом доме проходит встреча президентов США и Украины, а также лидеров стран Евросоюза.