Петербург вернул Пашиняна и Алиева за один стол

Накануне лидеры Азербайджана и Армении впервые встретились лично после ликвидации сепаратистского режима в Ханкенди. Произошло это на традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Удалось ли Пашиняну и Алиеву на этой площадке поговорить "по душам"?

26 декабря у лидеров СНГ была возможность не просто провести переговоры друг с другом, но побеседовать по душам, ведь президент России Владимир Путин ежегодно организует предновогодние саммиты Содружества в Санкт-Петербурге именно в неформальном формате. Сам Путин на этот раз приготовил для гостей экскурсию по Екатерининскому дворцу.

Среди участников саммита, как и в предыдущие годы, были президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян - на этот раз они встречались в особых условиях, поскольку 20 сентября Баку восстановил конституционный строй в Ханкенди и на прилегающих землях Карабахского экономического района Азербайджана, сепаратистский режим был ликвидирован, и после этого посредникам не удавалось организовать встречу лидеров двух государств ни на одной площадке. И вот наконец они встретились.

С главами России, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси у Ильхама Алиева особая синергия. Президенты Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко не просто обменялись рукопожатиями с Алиевым, но и обняли его. Президенты Туркменистана, Кыргызстана и Казахстана по характеру более сдержанны.

В этой дружеской атмосфере оказался и Никол Пашинян. Руководитель формально близкой к России, Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану страны чувствовал себя в Санкт-Петербурге явно менее уютно, чем в европейских столицах. Пашинян обижен на страны ОДКБ, которые не стали воевать против Азербайджана во время Карабахской войны, и взял курс на бойкот любых заседаний Организации, включая недавний саммит глав государств в Минске.

Камеры запечатлели, как Ильхам Алиев, здороваясь и обминаясь с коллегами по постсоветскому пространству, заметил в кругу друзей Пашиняна и протянул ему руку, демонстрируя неизменное стремление Азербайджана к мирной жизни. Пашинян ответил рукопожатием, показывая, что не хочет оказаться в "неловкой" ситуации окончательной изоляции Армении. Этот мимолетный жест стал доказательством, что хотя бы в безвыходных условиях руководство Армении способно совершать конструктивные шаги.

Чуть позже фотографы засняли как Пашинян и Алиев уже не просто обмениваются жестами вежливости, а беседуют. Внимание к этой беседе связано с тем, что в течение трех месяцев не удавалось организовать встречу лидеров, хотя подготовка мирного договора Азербайджана и Армении сейчас идет как никогда активно. Пусть это был лишь, как сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "разговор на ногах", но сам факт, что после закрытия карабахского вопроса Ильхам Алиев и Никол Пашинян способны говорить друг с другом, стал предпосылкой для позитивных прогнозов о близости подписания мирного договора.

Дополнительно интригу беседы Алиева и Пашиняна повышает отсутствие подробной информации о ее содержании. Тут можно строить различные версии и догадки. Можно предположить, что это еще явно не беседа по душам, потому что у совсем недавно воевавших стран не так быстро восстанавливается доверие. В то же время, вряд ли Алиев и Пашинян говорили о чем-то несущественном, например, делились эмоциями от интерьеров Екатерининского дворца. Выражения лиц, в особенности у Никола Пашиняна, были слишком напряжены - разговор пусть и на ногах, но велся о принципиальных вопросах будущего Южного Кавказа.

Из сообщений прессы известно только то, что Алиев и Пашинян затронули тему мирной повестки. Если на прошлогоднем саммите СНГ в Санкт-Петербурге такая беседа выглядела бы вполне обычно, то накануне, в отличие от прошлых лет, президент Азербайджана и премьер-министр Армении общались в совершенно новых условиях, когда ушло главное "яблоко раздора" - сепаратистский режим в Ханкенди. Наиболее актуальным из открытых остался вопрос, как, когда и на каких условиях подписать мирное соглашение.

Также Азербайджану и Армении нужно определиться с границами. Карты этих границ находятся в России. Армения хочет гарантии своей безопасности, а Азербайджан - открытия транспортных путей в Нахчыван через Сюникскую область. Пашинян готов на мир, но предпочитает его подписывать на европейских площадках. Алиеву нет принципиальной разницы, где вести переговоры и подписывать документы, лишь бы не было участия антиазербайджанских сил, прежде всего Франции.

В политике, как и жизни, люди часто пытаются приурочить важные события к знаковым датам. Скажем, госсекретарь Энтони Блинкен требовал от Израиля завершения операции в секторе Газа до Нового года. Такой же дедлайн США ставили для ратификации турецким парламентом членства Швеции в НАТО. До того же конца 2023 года Баку и Ереван рассчитывали подписать мирный договор. Реальность оказалась суровее и сложнее. Меньше ожиданий - меньше разочарований.

Неизвестно, как скоро правящая партия Турции даст зеленый свет Швеции в НАТО. Вопрос войны в секторе Газа остается со всех сторон чрезвычайно непростым. В отличие от этих двух ситуаций, задача обеспечения мира между Азербайджаном и Армении выглядит сегодня как никогда решаемой. Карабахский вопрос закрыт, остались только тактические моменты.

Российская внешняя политика может быть довольна таким итогом года. Некоторое время казалось, что Вашингтон и Брюссель перехватили инициативу в армяно-азербайджанских переговорах. Но после того, как Госдеп подпортил связи с Азербайджаном, а ЕС погряз в вопросах расширения и помощи Украине, Кремль смог вырваться вперед. Тегеранская конференция в формате "3+3" с участием глав МИД Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана, а также петербургский неформальный саммит СНГ создают условия для решения региональных проблем на региональных площадках и без участия внешних сил.

Крайне важно, что первая встреча Алиева и Пашиняна после 20 сентября 2023 года прошла на российской территории. Она может стать отправным пунктом для подписания итогового мира при посредничестве Владимира Путина. Не зря Дмитрий Песков отметил, что Армения и Азербайджан готовы финализировать мирный договор.