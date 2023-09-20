Как мир отреагировал на разоружение ВС Армении в Карабахе?

Турция - за Азербайджан. Франция - за Армению. Россия проявила нейтралитет. Реакция мирового сообщества одновременно не повлияла на результат антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе и создала условия для ее успешного завершения.

В любом конфликте реакция ключевых мировых игроков имеет важное, хоть и не всегда решающее значение. Так и во время антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР было важно понять, кто кого поддерживает.

Турция

Реакция Турции сенсации не сделала, хотя отдельные "эксперты" и писали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы не предупреждал турецкую сторону о начале операции. "Мы поддерживаем шаги, предпринимаемые Баку для защиты своей территориальной целостности", - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Турция всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Евросоюз

Насколько Анкара выступает безусловным союзником Баку, настолько же не оставалось интриги в позиции Парижа. Президент Франции Эмманюэль Макрон после первого дня АТО собрался созвать экстренное заседание Совбеза ООН с целью прекращения операции. "Я остаюсь в тесном контакте с премьер-министром Пашиняном", - написал Макрон в соцсетях. С войны 2020 года проармянская позиция Парижа не претерпела серьезных изменений. В МИД Азербайджана уже ответили Макрону: "Чем дальше Франция от региона, тем лучше".

Германия, как и Франция, не поддержала военные действия в пользу утверждения территориальной целостности Азербайджана. Причем заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца с трибун Генассамблеи претендует на даже большую проармянскость, чем у Макрона. "Мои мысли с "народом Карабаха". В то время как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены", - сказал немецкий канцлер.

Европейский Союз, объединяющий Францию, Германию и еще два с лишним десятка стран, также требовал прекращения боев. "Мы призываем к немедленному прекращению военных действий Азербайджана", – говорилось в сообщении верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Барреля. Он призвал Баку и Ереван к диалогу и обозначил готовность Брюсселя содействовать мирным переговорам. Важно отметить, что ни Франция, ни Германия, ни ЕС, за исключением призывов в Европарламенте, не изъявили желание ввести санкции против Азербайджана.

США

Соединенные Штаты не стали нарушать солидарность с европейцами. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон призывал Баку "немедленно прекратить военные действия и вернуться к диалогу". Кроме этого, Блинкен в разговоре с премьером Армении Николом Пашиняном заверил того в поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении. США, как и ЕС, не стали угрожать решительными действиями против Азербайджана.

Иран

Еще один влиятельный игрок, чья позиция также важна с точки зрения геополитики Южного Кавказа, - Иран - не стал вмешиваться в ситуацию. "Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики и полагает, что его проблемы в том числе права и безопасность его жителей, должны быть решены путем диалога", — сказал представитель МИД Исламской республики Насер Канани Чафи.

Россия

Пожалуй, главная интрига крылась в позиции России. В Армении снова рассчитывали на то, что "Москва спасет", а российские миротворцы в Карабахе остановят азербайджанскую армию. Но на деле миротворцы не стали вмешиваться. МИД РФ и Кремль дали понять, что Карабах - территория Азербайджана, и Баку ведет операцию на своей земле.

Напомнив о признании Пашиняном границ 1991 года, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил: "Де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской Республики у себя на территории. Армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью Азербайджана". Как сообщило Минобороны России, миротворцы выполняли гуманитарную роль и эвакуировали около 2 тыс гражданских лиц в Карабахе.

Новая победа Баку

Суммируя все позиции, можно сделать вывод, что геополитическая ситуация в еще большей степени, чем в 2020 году, оказалась на стороне Баку. Да, ЕС, Франция, Германия и США поддержали Армению, но только на словах. Сепаратисты уже спустя сутки после начала АТО объявили о капитуляции. В отличие от кампании 2020 года, Армения не вступила в войну, тем самым лишая своих партнеров аргумента о необходимости защиты территорий РА. И да, действительно важной переменой в ситуации является то, что Ереван признал Карабах частью Азербайджана.

Что касается России, то в 2020 году, как мы помним, боевые действия остановились при вмешательстве Москвы и при условии ввода в Карабахский экономический район миротворцев. Однако после признания властями Армении территориальной целостности Азербайджана у Москвы нет ни малейших причин смотреть на карабахские события иначе, чем как на сугубо внутреннее дело Азербайджана. Безопасности миротворцев РФ никто не угрожал, а в их обязанности сохранение сепаратистского режима не входит. Отказ России от попыток остановить ВС Азербайджана мог сыграть ключевую роль в развязке, которую мы сегодня получили.

Напомним, что по условиям достигнутого соглашения, подразделения ВС Армении должны покинуть территорию Азербайджана. Все незаконные вооруженные формирования в Карабахе должны быть разоружены и расформированы. 21 сентября состоится встреча властей Азербайджана с представителями армянских жителей Ханкенди для обсуждения их реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджана.