ЕС ищет лазейки на Южном Кавказе

ЕС скоро совершит еще один шаг в борьбе за влияние на Южном Кавказе.

За сутки антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахском экономическом районе АР, как и в 2020 году, роль Евросоюза на Южном Кавказе резко снизилась. Если во время 44-дневной войны европейцы и американцы поняли, что никак не могут повлиять на ситуацию ввиду отсутствия сил на земле, то на этот раз сыграл еще и фактор молниеносности. Баку не оставил времени на раздумья, за один день завершив восстановление конституционного строя на своей земле.

ЕС вмешивается в дела Азербайджана

Спустя неделю после завершения боев Евросоюз решил активизироваться - через структуры дипломатии и миротворчества. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель устами своего зама Петера Стано объявил о "жертвах среди мирного населения" и под этим предлогом попросил предоставить Евросоюзу гуманитарный доступ на территорию Азербайджана.

"Первый приоритет – это обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим. (...) Во-вторых, мы просим Азербайджан предоставить в Карабах международный доступ, чтобы гарантировать более эффективную доставку необходимой помощи, а также независимое наблюдение за тем, как обращаются с населением", - сказал Стано 27 сентября на брифинге в Брюсселе, по сути, объявляя о намерении Брюсселя вмешаться во внутренние дела Азербайджана.

Третий приоритет с точки зрения ЕС - реализация Азербайджаном "своих обязательств по инклюзивной амнистии для карабахских армян, сложивших оружие". Четвертый пункт - призыв к добросовестному диалогу Баку с карабахскими армянами и восстановление переговоров между Азербайджаном и Арменией.

У претензий ЕС нет оснований

Надо подчеркнуть, что ЕС не в том статусе, чтобы что-то навязывать Баку. Азербайджан 30 лет добивался того же гуманитарного подхода по отношению к миллиону беженцев из Армении и внутренне перемещенных лиц из захваченных армянскими войсками районов, подчеркивая, что рассчитывает на дипломатию как на основной способ урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Что все это время делал Евросоюз? Выступал ли он с такими же заявлениями в адрес Еревана, какие сегодня озвучивает в адрес Баку? Нет. Франция и прочие имитировали дипломатию в различных структурах, а на деле призывали Баку принять реальность. Почему же теперь они не призывают Ереван принять реальность?

Все пункты, обозначенные помощником Борреля, и так выполняются Азербайджаном без какого-либо внешнего давления - и они не нуждаются в контроле со стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заинтересован в реинтеграции армян в азербайджанское правовое поле, сегодня он в очередной раз подчеркнул, что Баку хочет мира и на своей территории, и в отношениях с Ереваном. Гуманитарная помощь оказывается, у азербайджанских властей достаточно своих средств и продуктов для обеспечения армян Ханкенди в переходный период. Амнистия реализуется на практике ежедневно - сотни армянских военных выводятся из Азербайджана. пока что мы видим аресты только главарей боевиков.

Заявления о гуманитарном доступе - это попытка Евросоюза открыто навязать свое влияние Азербайджану. ЕС под видом заботы об армянах на самом деле думает об укреплении своего присутствия на Южном Кавказе.

Европа как площадка для переговоров

Единственное, что не вызывает вопросов у Баку - переговоры. Алиев и раньше встречался на площадках ЕС с премьером Армении Николом Пашиняном. По их итогам последний признал территориальную целостность Азербайджана. Однако сами по себе переговоры и ЕС как геополитический игрок так и не могли сдвинуть ситуацию с мертвой точки на земле. Все-таки дипломатия работает больше как результат изменений на фронте, а не драйвер урегулирования. Если бы Баку не начал антитеррористическую операцию, Брюссель даже не подумал бы заставлять Ереван вывести ВС Армении из Карабахского экономического района Азербайджана.

Сегодня, когда складывается новая реальность и Ильхам Алиев решил территориальную проблему без чьей-либо помощи, ЕС может выступать только переговорной площадкой. Баку в общем-то все равно, где пройдут переговоры. Главная цель - достичь мирного соглашения с Арменией. Ереван в этом тоже заинтересован, но в нынешней геополитической конъюнктуре Пашинян в Европе себя чувствует комфортнее, чем в России. Виновником того, что Москва перестала быть единственной переговорной площадкой, является именно армянская сторона.

На 5 октября запланированы переговоры Пашиняна и Алиева в испанской Гранаде. На днях под эгидой главы Евросовета Шарля Мишеля прошла подготовительная работа - встретились секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. Совершенно ясно, что на переговорах в Гранаде ЕС ожидает следующего шага по замирению двух республик. Намерение Брюсселя состоит, конечно, не в мире на Южном Кавказе, а в укреплении своих геополитических позиций.

Перспективы ЕС на Южном Кавказе

Удастся ли Евросоюзу закрепиться на Южном Кавказе, зависит не от одних переговоров Армении и Азербайджана. Хотя подписание итогового документа где-нибудь в Версальском дворце или здании Еврокомиссии, безусловно, повысит значимость ЕС, но реальность на земле изменить одним договором гораздо труднее. Баку сохранит тесные экономические и политические контакты с Москвой. Власти Грузии в последнее время перестали устраивать Европу из-за их отказа примкнуть к антироссийским санкциям.

Единственная надежда у Брюсселя - на Армению. Если Пашиняну удастся уцелеть, а позже добиться вывода российских баз из страны и выхода Армении из ОДКБ/ЕАЭС с последующей заменой на европейские военные базы и евроинтеграцию, ЕС сможет засчитать это себе в качестве геополитической победы. Однако, учитывая высокую экономическую и финансовую зависимость Армении от России и географический фактор, развернуть Армению на Запад в действительности, а не на бумаге, будет очень и очень трудно.