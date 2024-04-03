Вестник Кавказа

Жительницу Ставрополя будут судить за фиктивную регистрацию 10 иностранцев

Жительницу Ставрополя будут судить за фиктивную регистрацию 10 иностранцев
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе женщина фиктивно поставила на учет 10 иностранцев за деньги. Предоставлять им жилье она не собиралась. Возбуждено уголовное дело.

Женщина из Ставрополя ответит в суде за фиктивную регистрацию десяти граждан иностранного государства, сообщает пресс-служба МВД РФ по региону.

Жительница краевого центра оформила иностранцам регистрацию за деньги, однако она не планировала предоставлять им жилье.

В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

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