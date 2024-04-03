На Ставрополье появятся велосипедные зоны

В Ставропольском крае утвердили программу развития велоспорта до 2030 года. Это долгосрочное стратегическое планирование направлено на стимулирование популярности велосипедов среди жителей региона.
«Создание зон для движения велосипедистов, включая зоны с ограничением движения автотранспорта, выделение велодорожек на участках существующих дорог, тротуаров и пешеходных зон, строительство новых велодорожек, создание рекреационных зон с велосипедным движением и трассами различной сложности для велосипедистов»
– пресс-служба администрации
Цели программы развития велоспорта в Ставропольском крае
Отмечается, что основная цель программы – сделать велоспорт более доступным и привлекательным для местных жителей. Это послужит продвижению здорового образа жизни в регионе.
Создание велосипедных зон
Одним из ключевых пунктов программы является создание специальных велосипедных зон, где любители велоспорта смогут кататься в комфортных условиях, без опасности для себя и окружающих. Такие зоны будут оборудованы специальными дорожками, велосипедными прокатами и другой необходимой инфраструктурой.
Кроме того, программа также предусматривает развитие велотуризма в регионе. Велосипедные прогулки по живописным местам Ставропольского края станут доступными для всех желающих.
Таким образом, программа развития велоспорта в Ставропольском крае до 2030 года – это важный шаг к созданию здорового и активного общества. Благодаря созданию велосипедных зон, развитию велотуризма и увеличению числа соревнований, жители региона смогут насладиться всеми преимуществами велоспорта.