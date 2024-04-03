Вестник Кавказа

На Ставрополье появятся велосипедные зоны

На Ставрополье появятся велосипедные зоны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В регионе утверждена программа, согласно которой на Ставрополье появятся велосипедные зоны. Основная цель программы – сделать велоспорт более доступным и привлекательным для местных жителей.

В Ставропольском крае утвердили программу развития велоспорта до 2030 года. Это долгосрочное стратегическое планирование направлено на стимулирование популярности велосипедов среди жителей региона.

«Создание зон для движения велосипедистов, включая зоны с ограничением движения автотранспорта, выделение велодорожек на участках существующих дорог, тротуаров и пешеходных зон, строительство новых велодорожек, создание рекреационных зон с велосипедным движением и трассами различной сложности для велосипедистов»

– пресс-служба администрации

Цели программы развития велоспорта в Ставропольском крае

Отмечается, что основная цель программы – сделать велоспорт более доступным и привлекательным для местных жителей. Это послужит продвижению  здорового образа жизни в регионе.

Создание велосипедных зон

Одним из ключевых пунктов программы является создание специальных велосипедных зон, где любители велоспорта смогут кататься в комфортных условиях, без опасности для себя и окружающих. Такие зоны будут оборудованы специальными дорожками, велосипедными прокатами и другой необходимой инфраструктурой.

Кроме того, программа также предусматривает развитие велотуризма в регионе. Велосипедные прогулки по живописным местам Ставропольского края станут доступными для всех желающих.

Таким образом, программа развития велоспорта в Ставропольском крае до 2030 года – это важный шаг к созданию здорового и активного общества. Благодаря созданию велосипедных зон, развитию велотуризма и увеличению числа соревнований, жители региона смогут насладиться всеми преимуществами велоспорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2135 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Ставрополье модернизируют три оздоровительных лагеря

На Ставрополье модернизируют три оздоровительных лагеря

Почти 120 санитарных автомобилей получат медучреждения на Ставрополье

Почти 120 санитарных автомобилей получат медучреждения на Ставрополье

Ставрополье будет контролировать реки из-за паводков

Ставрополье будет контролировать реки из-за паводков

Кавказские Минеральные Воды попали в топ-3 самых востребованных туристических направлений

Кавказские Минеральные Воды попали в топ-3 самых востребованных туристических направлений

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы