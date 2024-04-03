Вестник Кавказа

На Ставрополье модернизируют три оздоровительных лагеря

На Ставрополье модернизируют три оздоровительных лагеря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три оздоровительных лагеря модернизируют на Ставрополье, анонсировал глава региона. речь рекреационных заведениях, расположенных в Невинномысске, Пятигорске и Шпаковском округе.

В этом году власти Ставрополья приняли решение завершить модернизацию трех детских загородных лагерей перед началом летней оздоровительной кампании. Лагеря, расположенные в Невинномысске, Пятигорске и Шпаковском округе, прошли серьезные изменения с целью обеспечить детям комфортное и безопасное время отдыха.

«Кроме обычных ремонтов проводим модернизацию лагерей. К 1 июня она должна быть завершена в невинномысской „Гренаде“, двух лагерях с названием „Солнечный“ - в Шпаковском округе и Пятигорске»

– губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Одним из ключевых аспектов модернизации было развитие инфраструктуры лагерей. В результате проведенных работ были обновлены спальные и учебные помещения, рекреационные зоны, спортивные площадки.

По словам главы региона, модернизация несет с собой ряд преимуществ для детей, посещающих эти лагеря.

  • Во-первых, обновленные условия позволят им полноценно отдохнуть, насытиться свежим воздухом и провести время с пользой.
  • Во-вторых, благодаря улучшенной инфраструктуре, дети смогут развиваться физически и интеллектуально, участвуя в различных мероприятиях и занятиях.

В результате модернизации детских загородных лагерей в Ставрополье дети проведут лето в уютной обстановке, получив массу положительных эмоций и впечатлений.

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