Вестник Кавказа

Почти 120 санитарных автомобилей получат медучреждения на Ставрополье

Почти 120 санитарных автомобилей получат медучреждения на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За три предыдущих года медучреждениям Ставрополья передали почти три сотни санитарных автомобилей. В этом году им планируется передать еще 118 машин.

В течение 2024 года медицинским учреждениям Ставропольского края передадут 118 санитарных автомобилей. Такое заявление сделал 8 апреля глава региона, выступая на совещании краевого правительства.

Владимир Владимиров отметил, что транспортные средства приобретут в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Модернизация парка автомобилей помогает нам сделать медицинскую помощь в крае доступнее и качественнее. За 2021-2023 годы в медучреждения края, преимущественно сельские, поставлено 297 санитарных автомобилей. В этом году планируем закупить 118 машин"

– губернатор Ставрополья

Он подчеркнул, что 35 автомобилей уже передали врачам.

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