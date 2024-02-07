Ученые СКФУ создают уникальный медицинский препарат

В скором времени на прилавках российских аптек может появиться уникальный препарат, над которым сейчас работают ученые Северо-Кавказского федерального университета – он значительно упростит жизнь диабетикам и людям с язвами и гнойными ранами.

Незаживающие язвы и нагноившиеся раны – явление в нашей жизни далеко не редкое, особенно такого рода травмам подвержены диабетики, у которых даже обычные порезы заживают очень долго. Однако в скором времени эта проблема может уйти в прошлое в появлением уникального инновационного геля, который разрабатывают ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ), сообщает пресс-служба вуза.

Новый препарат может стать настоящей панацеей от таких поражений кожи – входящие в его состав наночастицы серебра и биомолекулы астрагала шерстистоцветкового мгоут остановить воспаление и избежать гангрены, что особенно важно для диабетиков с синдромом диабетической стопы, а значит - разработка будет очень востребована в медицине, уверен ректор вуза Дмитрий Беспалов, передает "АиФ-Ставрополье".

"Это важный шаг в развитии здравоохранения. Исследование способно предотвратить осложнение болезни и снизить риск для здоровья пациентов"

- Дмитрий Беспалов

Секрет нового геля, который уже тестируется учеными, не только в его составе, но и в том, что попадает он на в кожу посредством наноконтейнеров, которые сильно усиливают его ранозаживляющий и антибактериальный эффект, объяснил один из его разработчиков, старший преподаватель кафедры фармацевтической химии и технологии лекарств Денис Аненко.

Работа над новым препаратом ведется совместно со специалистами Самарского государственного технического университета, разработчики планируют запатентовать его уже в нынешнем 2024 году.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что Северо-Кавказский федеральный университет совместно с вузами Венесуэлы будет готовить специалистов для сферы сельского хозяйства – об этом в ходе круглого стола, посвященного науке и образованию двух стран договорились из представители.