Жители Кубани празднуют годовщину образования края

Опубликовано: 11:21, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Краснодарский край сегодня празднует свой 86-й день рождения. С праздником жителей поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев, который рассказал о развитии аграрно-промышленного комплекса, открытии современных школ, детсадов, медицинских и спортивных объектов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале поздравил жителей с 86-й годовщиной образования Краснодарского края, отмечаемой сегодня.

"Прошедшие годы стали периодом становления Краснодарского края как сильного региона, российской житницы и здравницы. Сегодня каждый, кто бескорыстно любит Краснодарский край и считает его родным домом, своим трудом приумножает достижения наших отцов и дедов"

- Вениамин Кондратьев

Также губернатор рассказал о развитии промышленного комплекса, открытии современных школ, детсадов, медицинских и спортивных объектов, получении достойных урожаев.

"Тысячи жителей края в настоящее время обеспечивают безопасность, отстаивают интересы и суверенитет нашей страны в зоне спецоперации. Мы продолжим оказывать им поддержку на передовой и помогать их семьям. Уверен, вместе будем прикладывать все силы, чтобы наш общий дом процветал, становился уютнее, лучше и комфортнее"

- глава Кубани

Телеграмму в адрес губернатора края Вениамина Кондратьева и председателя Законодательного Собрания Кубани Юрия Бурлачко направила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Матвиенко.

"Кубань – одна из главных житниц России, щедрая земля со славными трудовыми традициями, богатой культурой и многовековой историей, в которую вписано немало значимых событий и выдающихся имен. Здесь живут люди с открытым сердцем, активно участвующие в судьбе своей малой родины, проявляющие искреннюю заботу о ее процветании, отличающиеся гостеприимством и широтой души. Благодаря их усилиям и таланту стали возможны сегодняшние победы и достижения, заложен прочный фундамент на будущее"

– Валентина Матвиенко

Напомним, Краснодарский край был образован 13 сентября 1937 года. В этот день было принято постановление о разделении Азово-Черноморского края. Тогда регион разбили на:

Краснодарский край с административным центром в Краснодаре;

Ростовскую область (центр в Ростове-на-Дону).

Краснодарский край - один из немногих регионов, чье население за последние несколько десятилетий значительно увеличилось. Он - третий по количеству жителей после Москвы и Московской области. В общей сложности в регионе живет 5,8 млн человек.

Кубань обладает уникальной историей, богатым культурным наследием и огромным потенциалом, в том числе экономическим. На Кубани развиты промышленность и сельское хозяйство, многие отрасли экономики. На счету региона - весомые достижения в науке и социальной сфере.