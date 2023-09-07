Кубань приступила к уборке риса

Опубликовано: 17:28, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уборка риса началась в Краснодарском крае, главном российском регионе-производители. Урожай ожидается на уровне прошлогоднего.

Сбор риса стартовал в Краснодарском крае.

Всего около ста хозяйств в регионе выращивают рис. Посевная площадь в 2023 году составила 110 тыс га, убрано на данный момент 28 тыс га.

В прошлом году валовой сбор риса составил 650 тыс т. В этом сезоне собрать планируется не меньше риса, чем в 2022 году, сообщили в региональном Минсельхозе.

Отметим, что Кубань - основной производитель риса в России.