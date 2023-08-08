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Главный мировой поставщик риса - Индия, ввела запрет на экспорт. Рынок отреагировал паникой, цены пошли вверх, некоторые страны также отказались от экспорта риса до конца года. Известно, что урожай риса в этом году будет плохим. Ждать ли дефицита продукта и какими будут цены на рис в России?

В этом году ситуация на мировом рынке риса складывается сложная, неурожай во многих странах-производителях и ажиотаж покупателей толкают цены вверх. Накаляет ситуацию и запрет на экспорт риса, введенный уже несколькими странами, в числе которых Индия, Россия, ОАЭ.

Запрет на экспорт из Индии

Индия - основной мировой производитель и экспортер риса, индийский рис занимает 40% рынка. Введение запрета на экспорт риса в Индии стало шоком для рынка, но этот запрет - не катализатор, а следствие непростой ситуации. Согласно исследованию международного агентства Fitch, в 2023 году мировому рынку грозит максимальный за 20 лет дефицит риса.

В июле Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Рис - основной продукт питания в Индии, как и во многих других странах Азии, поэтому правительство решило максимально сдержать цены, уже выросшие на 15-20% и не допустить нехватки крупы внутри страны.

Почему именно басмати?

Весь рис, кроме басмати запрещено вывозить из Индии, это значит, что запрет затронет около 80% экспорта риса из страны. Почему для басмати сделано исключение?

Sadik Khalid, Malayalam Wikipedia

Басмати - это дорогой ароматический рис с длинными зернами. Он выращивается только в двух странах мира - Индии и соседнем Пакистане. Индия главный международный поставщик этого вида риса.

Басмати - продукт с высокими потребительскими свойствами, на глобальном рынке цена на него зачастую превышает цены на другие разновидности риса.

Рис басмати широко используется не только в индийской и пакистанской кухнях, но и в арабской кухне, этот рис любят на всем Ближнем Востоке.

Благодаря высокой стоимости данного вида риса, в Индии хотят поддержать экономику экспортом басмати, а остальной рис оставить для внутреннего потребления.

Ситуация на рынке

Вслед за Индией запрет на экспорт риса ввели ОАЭ, а затем и Россия. В результате в июле 2023 года цены на рис в Азии выросли до максимального за два года уровня, покупатели на фоне опасений скупают рис и накапливают запасы.

Второе место по экспорту риса занимает сегодня Таиланд. В Таиланде нешлифованный рис вырос в цене за неделю с $545 до $630 за тонну.

Вьетнам - третий в мире поставщик риса. На фоне индийского запрета, вьетнамский экспорт в этом году может вырасти на 10-15%. В начале августа экспортная цена на рис из Вьетнама оказалась максимальной за 15 лет и достигла $600 за тонну пятипроцентного дробленого риса.

Цена на рис за первые шесть месяцев этого года поднялась более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда урожаи также были не лучшими.

В ближайшие месяцы отпускные цены на рис продолжат расти.

Почему рис дорожает?

На рынок риса влияет сегодня целая совокупность факторов:

низкая урожайность несколько лет подряд,

экспортные ограничения Индии,

паника на фоне индийского запрета на экспорт,

возможное введение запрета на вывоз риса другими крупными производителями,

опасения, связанные с влиянием Эль-Ниньо на будущие урожаи,

рост спроса в 2023 и 2024 году - прогноз Всемирного банка,

ситуация с зерновой сделкой.

Рис в России

В России выращивание риса осложнено из-за климатических и географических особенностей. Рис в России производят в основном в Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на юге Приморья. В Совете Торгово-промышленной палаты считают, что запрет на индийский рис не повлияет на россиян, так как остаются поставки из Вьетнама и Таиланда, а, кроме того, в стране есть собственное производство.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2022 году, согласно Росстату, 1 кг шлифованного риса стоил 99,99 рубля, в 2023 году - до 100,31 рубля. В рационе россиян рис занимает небольшое место. Для сравнения: житель Азии в год потребляет 60 и более кг риса, житель России - до 5 кг.

Цены на рис в России могут вырасти, если мировые цены поднимутся на 15-20%, а также в случае ажиотажа среди населения - тогда будет создан искусственный дефицит, хотя сегодня нехватки риса в России нет.

В соседних Узбекистане и Казахстане в этом году также неурожаи риса из-за недостатка влаги. Накопленные запасы позволят покрыть внутренний спрос на год вперед. При этом цены на рис поднимутся.

Основные производители и потребители риса

Свыше 70% глобального производства приходится на пять стран - Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам и Таиланд.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Больше всего риса выращивают и продают Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан, США.

Производится, но в основном идет на внутренний рынок, рис в Индонезии, Бангладеше, Мьянме.

Китай, несмотря на огромное собственное производство, не вывозит, а ввозит импортные рис, это первый и крупнейший в мире импортер риса. Также основными покупателями риса являются в мире Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, США.

На планете рис относится к важнейшим зерновым, им питается более 50% мирового населения. Он ежедневно присутствует в рационе каждого жителя Китая, Вьетнама, Индии, Мьянмы, Таиланда и многих других стран.