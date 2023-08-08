В этом году ситуация на мировом рынке риса складывается сложная, неурожай во многих странах-производителях и ажиотаж покупателей толкают цены вверх. Накаляет ситуацию и запрет на экспорт риса, введенный уже несколькими странами, в числе которых Индия, Россия, ОАЭ.
Запрет на экспорт из Индии
Индия - основной мировой производитель и экспортер риса, индийский рис занимает 40% рынка. Введение запрета на экспорт риса в Индии стало шоком для рынка, но этот запрет - не катализатор, а следствие непростой ситуации. Согласно исследованию международного агентства Fitch, в 2023 году мировому рынку грозит максимальный за 20 лет дефицит риса.
В июле Индия запретила экспорт всего риса, кроме басмати. Рис - основной продукт питания в Индии, как и во многих других странах Азии, поэтому правительство решило максимально сдержать цены, уже выросшие на 15-20% и не допустить нехватки крупы внутри страны.
Почему именно басмати?
Весь рис, кроме басмати запрещено вывозить из Индии, это значит, что запрет затронет около 80% экспорта риса из страны. Почему для басмати сделано исключение?
Басмати - это дорогой ароматический рис с длинными зернами. Он выращивается только в двух странах мира - Индии и соседнем Пакистане. Индия главный международный поставщик этого вида риса.
Басмати - продукт с высокими потребительскими свойствами, на глобальном рынке цена на него зачастую превышает цены на другие разновидности риса.
Рис басмати широко используется не только в индийской и пакистанской кухнях, но и в арабской кухне, этот рис любят на всем Ближнем Востоке.
Благодаря высокой стоимости данного вида риса, в Индии хотят поддержать экономику экспортом басмати, а остальной рис оставить для внутреннего потребления.
Ситуация на рынке
Вслед за Индией запрет на экспорт риса ввели ОАЭ, а затем и Россия. В результате в июле 2023 года цены на рис в Азии выросли до максимального за два года уровня, покупатели на фоне опасений скупают рис и накапливают запасы.
Второе место по экспорту риса занимает сегодня Таиланд. В Таиланде нешлифованный рис вырос в цене за неделю с $545 до $630 за тонну.
Вьетнам - третий в мире поставщик риса. На фоне индийского запрета, вьетнамский экспорт в этом году может вырасти на 10-15%. В начале августа экспортная цена на рис из Вьетнама оказалась максимальной за 15 лет и достигла $600 за тонну пятипроцентного дробленого риса.
Цена на рис за первые шесть месяцев этого года поднялась более чем на 10% по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда урожаи также были не лучшими.
В ближайшие месяцы отпускные цены на рис продолжат расти.
Почему рис дорожает?
На рынок риса влияет сегодня целая совокупность факторов:
- низкая урожайность несколько лет подряд,
- экспортные ограничения Индии,
- паника на фоне индийского запрета на экспорт,
- возможное введение запрета на вывоз риса другими крупными производителями,
- опасения, связанные с влиянием Эль-Ниньо на будущие урожаи,
- рост спроса в 2023 и 2024 году - прогноз Всемирного банка,
- ситуация с зерновой сделкой.
Рис в России
В России выращивание риса осложнено из-за климатических и географических особенностей. Рис в России производят в основном в Краснодарском крае, а также в Ростовской области и на юге Приморья. В Совете Торгово-промышленной палаты считают, что запрет на индийский рис не повлияет на россиян, так как остаются поставки из Вьетнама и Таиланда, а, кроме того, в стране есть собственное производство.
В 2022 году, согласно Росстату, 1 кг шлифованного риса стоил 99,99 рубля, в 2023 году - до 100,31 рубля. В рационе россиян рис занимает небольшое место. Для сравнения: житель Азии в год потребляет 60 и более кг риса, житель России - до 5 кг.
Цены на рис в России могут вырасти, если мировые цены поднимутся на 15-20%, а также в случае ажиотажа среди населения - тогда будет создан искусственный дефицит, хотя сегодня нехватки риса в России нет.
В соседних Узбекистане и Казахстане в этом году также неурожаи риса из-за недостатка влаги. Накопленные запасы позволят покрыть внутренний спрос на год вперед. При этом цены на рис поднимутся.
Основные производители и потребители риса
Свыше 70% глобального производства приходится на пять стран - Китай, Индию, Индонезию, Вьетнам и Таиланд.
Больше всего риса выращивают и продают Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан, США.
Производится, но в основном идет на внутренний рынок, рис в Индонезии, Бангладеше, Мьянме.
Китай, несмотря на огромное собственное производство, не вывозит, а ввозит импортные рис, это первый и крупнейший в мире импортер риса. Также основными покупателями риса являются в мире Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, США.
На планете рис относится к важнейшим зерновым, им питается более 50% мирового населения. Он ежедневно присутствует в рационе каждого жителя Китая, Вьетнама, Индии, Мьянмы, Таиланда и многих других стран.