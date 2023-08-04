Жителей Ставрополья предупредили о 40-градусной жаре

Опубликовано: 12:41, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В течение ближайших нескольких дней Ставрополь охватит сильнейшая жара. Столбики термометров будут достигать 42 градусов.

На Ставрополье надвигается сильнейшая жара. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени с 13:00 до 17:00, 5, 6 и 7 августа 2023 года местами по краю ожидается сильная жара до +42°С"

– ГУ МЧС

В ведомстве предупреждают, что в ближайшие дни увеличивается вероятность возникновения ЧС. В частности, жара может привести к деформации дорожного покрытия, в результате чего вырастет количество ДТП.

Кроме того, возможны отключения электроэнергии, повреждения сельхозугодий.