РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителей Ставрополья предупредили о 40-градусной жаре

Мужчина загорает на скамейке в парке в жаркую погоду
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В течение ближайших нескольких дней Ставрополь охватит сильнейшая жара. Столбики термометров будут достигать 42 градусов.

На Ставрополье надвигается сильнейшая жара. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра в период времени с 13:00 до 17:00, 5, 6 и 7 августа 2023 года местами по краю ожидается сильная жара до +42°С"

– ГУ МЧС

В ведомстве предупреждают, что в ближайшие дни увеличивается вероятность возникновения ЧС. В частности, жара может привести к деформации дорожного покрытия, в результате чего вырастет количество ДТП.

Кроме того, возможны отключения электроэнергии, повреждения сельхозугодий.

Кубань раскалится до 40 градусов

Кубань раскалится до 40 градусов

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
640 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version