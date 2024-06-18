Вестник Кавказа

Транспорт в Дагестане работает штатно после воскресных терактов

Транспорт в Дагестане работает штатно после воскресных терактов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Весь наземный транспорт и аэропорты Дагестана в понедельник работают штатно. Накануне в регионе было совершено несколько вооруженных атак на религиозные учреждения, погибли почти два десятка человек.

В понедельник, 24 июня, весь транспорт в Дагестане работает штатно. Об этом сообщает Минтранс региона.

"Сообщаем, что все транспортные артерии: авиа, железнодорожный и наземный транспорт – работают в штатном режиме"

 – пресс-служба ведомства

В частности, в аэропорту поведали, что в настоящее время все рейсы выполняются штатно, людей в здании не очень много.

Ранее сообщалось, что в воздушной гавани дагестанской столицы усилили меры безопасности.

Теракты в Дагестане

Накануне боевики атаковали несколько храмов, синагогу и пост ДПС в двух городах республики. От рук боевиков погибли почти 20 человек.

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