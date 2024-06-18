Вестник Кавказа

Меры безопасности усилены в детских учреждениях в Дагестане

Меры безопасности усилены в детских учреждениях в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане усилили меры безопасности в образовательных и досуговых детских учреждениях. Об этом проинформировали в пресс-службе мэрии Махачкалы.

После произошедших накануне террористических атак в Махачкале и Дербенте, власти Дагестана усилил охрану детских учреждений республики. Также отмечается, что понедельник, 24 июня – время сдачи ОГЭ.

«Информация о возгорании в школе № 52 в Махачкале оказалась недостоверной. <> Сегодня состоится экзамен в формате ОГЭ по русскому языку (резервный день). Всего заявлены 857 участников»

– мэрия Махачкалы.

В то же время в релизе подчеркнуто, что все образовательные и досуговые детские учреждения работают в штатном режиме.

Напомним, что после совершенной накануне серии атак на православные храмы и синагогу в Дагестане вводился режим КТО. В настоящее время в республике продолжаются работы по выявлению террористических ячеек.

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