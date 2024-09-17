Вестник Кавказа

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России

Такси вскладчину: Яндекс Go добавил новую опцию «Вместе» в городах юга России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане, Сочи и других городах стало можно брать такси вскладчину. Опция «Вместе» добавлена в функционал приложения «Яндекс Go».

В ряде городов России стало можно сэкономить на такси, для пользователей «Яндекс Go» стала доступна новая опция «Вместе».

«Вместе» позволяет совершить поездку на такси совместно с попутчиком, разделив ее стоимость. Пассажиры, таким образом, могут сэкономить на поездке, а таксист заработать больше - так как исполнит одновременно два заказа.

«Теперь, вызвав такси, пользователи смогут совершать совместные поездки с попутчиками. Система подберет других пассажиров, направляющихся в похожую сторону… Такие поездки обычно удобны на регулярных направлениях - например, из дома на работу и обратно, из торговых центров или со стадиона после спортивных событий»

– пресс-служба «Яндекс»

В компании подчеркнули, что «Вместе» не превращает такси в маршрутку: одновременно в машине может быть только двое попутчиков. С сегодняшнего дня опция появилась в приложении в 17 городах, включая Сочи, Махачкалу, Каспийск. Впервые опция появилась в 2022 году, на сегодня ею могут воспользоваться жители 25 городов России. Опция доступна в тарифе «Эконом» в период высокого спроса на такси.

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