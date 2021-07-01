Сотни электробусов будут работать на COP29 в Баку

На COP29 в Баку будут работать 350 электробусов. Они облегчат пассажирские перевозки. Для глобального освещения Конференции появится временный медиа-центр.

Председатель COP29, министр природных ресурсов и экологии Азербайджана Мухтар Бабаев сообщил, что в рамках Конференции в Баку будут задействованы 350 электробусов.

Он отметил, что в подготовке к COP29 достигнут значительный прогресс, а работы на Олимпийском стадионе в Баку завершатся в ближайшее время.

Бабаев заявил, что 350 электробусов, которые будут функционировать во время Конференции в Бак, облегчат пассажирские перевозки.

Помимо этого, для глобального освещения COP29 в Баку будет установлен временный медиацентр.

Напомним, Конференция COP29 в 2024 году пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. На ней примут участие десятки тысяч гостей из разных стран.