Федеральная трасса М-4 "Дон" встала в десятикилометровой пробке

Несмотря на будний день, федеральная трасса М-4 "Дон", ведущая к Черному морю, сегодня снова собирает пробки: в районе Горячего Ключа такая очередь из автомобилей сегодня растянулась на 11 километров, сообщают "Яндекс. Карты".

Федеральная трасса М-4 "Дон", ведущая из центральных регионов к Азовскому и Черному морям, сегодня, несмотря на будний день, снова собирает пробки – длина ее в Краснодарском крае составляет свыше 10 км, передает дорожный сервис геолокации "Яндекс. Карты".

Многокилометровый затор начинается в районе Горячего Ключа от станицы Пятигорской с 1400 до 1411 километра трассы, а для того, чтобы проехать расстояние всего в 8,7 км, можно будет не меньше, чем за час, передает портал Юга.ру.

Сегодня утром из-за дорожных работ на трассе между Горячим Ключом и Джубгой уже вводили реверсивное движение.