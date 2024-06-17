Реверсивное движение введут на трассе М-4 Дон под Туапсе

Ремонтные работы станут причиной изменения режима движения автомобилей на трассе М-4 Дон в районе Туапсе. На одном из участков популярной дороги будет введено реверсивное движение.

Водителям на трассе М-4 Дон завтра следует быть максимально бдительными в Туапсинском районе, предупредили в госкомпании Автодор.

В период с шести утра до часу дня на 1413-м километре дороги, в направлении на север, будет ремонтироваться парапетное ограждение.

В течение этих семи часов на участке, затронутом ремонтом, будет действовать реверсивное движение. Отрезок, на котором этот режим будет введен, начинается от села Молдавановка и заканчивается Хребтовым.

© Фото: ГК Автодор

В Автодоре призывают водителей быть внимательными. Автолюбителей также просят не нарушать правила.