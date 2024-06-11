На Дону озвучили стоимость проезда по обновленному участку М-4 "Дон"

Стоимость проезда по 130 километрам обновленной федеральной трассы М-4 "Дон" приятно удивит автолюбителей, собирающихся съездить на отдых на юг России на своем автомобиле – она составит всего 150 рублей.

Донские дорожные власти наконец обнародовали стоимость проезда по новому платному участку федеральной трассы М-4 "Дон", протянувшемуся от границы Воронежской области до Каменск-Шахтинска – информация наверняка приятно удивит автолюбителей.

Стоимость проезда по 130-километровму участку трасы указана на огромном билборде, который установили рядом с проезжей частью: для легковых автомобилей она составляет 150 рублей в будние и 200 рублей в предвыходные и выходные дни, для водителей грузовиков независимо от дня недели она составит 500 рублей, передает "АиФ-Ростов".

Особенно приятно то, что тарифы на обновленном участке оказались заметно ниже, чем на другом пункте взимания платы М-4 "Дон" в Чертковском районе.

В то же время поезда к морю от волгоградского села Алексеево-Лозовское до города Каменска-Шахтинского стала намного комфортнее для водителей и их пассажиров - на трассе появилось освещение, оборудование автоматизированной системы управления движением, также здесь круглосуточно дежурят аварийные комиссары. Власти обещали льготы для проезда по ней для местных жителей.