В Ростовской области обновили 130 км трассы М-4 "Дон"

Федеральная трасса М-4 "Дон" на участке от границы Воронежской области до ростовского Каменск-Шахтинска стала намного комфортнее после ремонта: на ней обновили дорожное полотно и смонтировали освещение.

Дорожные власти Ростовской области завершили ремонт 130-километрового участка федеральной трассы М4 "Дон", сообщили в в правительстве региона.

Движение по обновленной трассе к морю от волгоградского села Алексеево-Лозовское до города Каменска-Шахтинского пока не открыто - в сторону Москвы автомобили пока пробираются по объездной дороге, но это лишь вопрос времени, передает "АиФ-Ростов".

Очевидно, открытие обновленного участка сдерживает отсутствие тарифов на проезд – шлагбаумы на трассе уже установлены, но пока денег за проезд на них не берут.

Трасса стала намного комфортнее и для владельцев автомобилей, и для их пассажиров – на ней появилось освещение, оборудование автоматизированной системы управления движением, также здесь круглосуточно дежурят аварийные комиссары.

Что касается оплаты, то для местных жителей будут действовать специальные абонементы, которые позволят существенно сэкономить на проезде.